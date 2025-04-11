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廣末涼子高速公路追撞「現場無煞車痕」！涉危險駕駛致傷罪最重關15年

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子8日在醫院踹抓護理師被逮捕，經過48小時偵訊調查，其酒測值正常，藥檢也沒有檢測出異常，9日移送檢方後，昨日（10）被靜岡地檢申請羈押10天，將被關在看守所至4月19日。而她除了涉傷害罪，更涉及危險駕駛致傷罪，法界人士認為危險駕駛致傷的罪名更重，依法最重判15年有期徒刑。

▲廣末涼子,美容,保養,逆齡,抗老,離婚。（圖／hirosue_staff IG）

▲廣末涼子不僅涉傷害罪，還涉及危險駕駛致傷罪。（圖／翻攝自 IG）

綜合日媒報導，廣末涼子8日因對護理師又踹又抓被以現行犯逮捕，10日東京住家被搜查，是因為涉嫌「危險駕駛致傷」，當日經搜查沒有發現住家有違法藥物。據《女性自身》報導，當天還是她大兒子21歲的生日。

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另外，法界人士分析，廣末涼子的傷害案事件，其偵查重點正從「單純傷害轉向危險駕駛致傷」，警方申請搜查住家，推測是為了調查是否有使用藥物或持有相關的證據（如藥物本身、使用器具、筆記紀錄等）。而構成危險駕駛致傷罪，有一種是飲酒或藥物影響導致無法正常駕駛，一種是無法控制行進方向的高速駕駛，一種是在缺乏基本駕駛能力的情況下開車等，共有8種行為導致他人受傷，就會被定罪。

危險駕駛致傷與傷害罪罪的法律責任不同。「Your Ace」的代表律師正木絢生接受《Daily Sports》採訪時表示，依照日本現行法律，危險駕駛致傷罪可處15年以下有期徒刑，傷害罪可處15年以下有期徒刑或50萬日圓以下罰金，「危險駕駛致傷罪」一旦被起訴則需要出庭，且危險駕駛致傷罪只有刑期處分，傷害罪可以選擇罰金，相對來說傷害罪較輕。

據朝日電視台的新聞報導，廣末涼子當時駕車發生追撞事故，車禍現場沒有煞車痕跡，當時車內有一位自稱是經紀人的男性，男子受到輕傷。檢警現正持續調查車禍發生過程。

▲廣末涼子即將登上富士電視台。（圖／翻攝自廣末涼子Instagram）

▲廣末涼子在高速公路發生追撞，車禍現場沒有煞車痕跡。（圖／翻攝自廣末涼子Instagram）

廣末涼子原本4月初要復出拍電影，11日傳出電影拍攝中止。而她演技深獲好評，原本要藉拍攝新片復出，如今涉及車禍事故與傷害案件，復出之路再度延後。

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