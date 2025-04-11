王思佳老公職業「被小S 4度追問」！她鬆口了 Joe認：一半時間待國外

記者潘慧中／綜合報導

王思佳美籍華裔老公Joe Ho的職業最近因週刊爆料，引發網友討論，連之前一起上《小姐不熙娣》，面對小S追問都守口如瓶的影片，都被挖了出來。

▲小S曾追問王思佳老公的職業。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



[廣告]請繼續往下閱讀...

被小S問到老公是否是富豪時，王思佳連忙否認，小S繼續追問是否為一般上班族時，她僅表示另一半是「認真工作的人」。

▲王思佳當時表示老公是「認真工作的人」。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



但當王思佳提到YouTube頻道的logo是老公親自繪圖時，小S再度忍不住問「所以你到底是做什麼的啊」，夫妻倆交換眼神後，她僅解釋老公當時只是自行下載軟體，還是沒有鬆口另一半的職業。

▲▼小S不死心繼續追問。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



對此，小S不禁直呼：「到底是一個多神秘的人？！」王思佳聽完則表示，老公並非工程師，也不是電腦專業。小S不死心繼續問「投資者對不對」，王思佳才鬆口：「就之類的。」

▲Joe坦言婚後有一半時間待在國外。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



至於喜歡王思佳的關鍵，Joe解釋婚前住在上海，婚後才搬到台灣，儘管如此，仍有一半時間待在國外，但老婆不是會天天打電話查勤的人，他很欣賞妻子的獨立。