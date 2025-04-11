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NewJeans讀粉絲信哭了「想讓你們感到驕傲」　親曝近況：期待再見面

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans近日因與所屬公司ADOR發生合約糾紛而進入活動停擺狀態，成員們於10日凌晨透過重新命名的Instagram帳號「mhdhh_friends」首度對外發聲，向Bunnies（官方粉絲名稱）傳達近況與感謝之情。

▲NewJeans和ADOR的訴訟進行中。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans和ADOR的訴訟進行中。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

NewJeans在貼文中寫道：「嗨，Bunnies～我收到你們寄來的信了！真的好感動～讓我哭了」並透露每天都會閱讀粉絲寄來的信件：「你們寫的安慰的話、鼓勵的話，還有滿滿的愛意，我真的完全感受到了，讓人怎麼可能不哭。」

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她們也吐露心聲表示，面對來自粉絲的無限支持，有時甚至會感到膽怯，「有時候我會害怕自己真的可以接受這麼多的愛嗎？所以我一直努力想成為能讓Bunnies引以為傲的人。」成員們坦言，在目前艱難的情況下，粉絲的來信成為她們最大的支撐，「每次讀信的時候，我都會想像你們寫信的樣子。那樣的話，就好像你們真的坐在我面前對我說話一樣。」

NewJeans也向粉絲喊話：「親愛的Bunnies……雖然你們都很擔心我們，但只要想到我們隨時都還可以再見面，我們就一點也不覺得辛苦！」她們承諾將帶來更多能讓大家一起快樂的音樂與時光，並補充說：「Bunnies喜歡的歌、Bunnies聽了會覺得幸福的歌，以及我們大家能一起快樂相處的時光，一定會到來的！我每天每天都有好好吃飯、睡覺、聽很多音樂，也和家人還有成員們一起度過快樂的時光。我也一直想著Bunnies，懷著幸福的心情度過每一天！」

NewJeans於本月4日將原先名為「njz_official」的帳號更名為「mhdhh_friends」，並刪除所有貼文，新帳號名稱「mhdhh」被推測為五位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的名字首字母組合。

NewJeans之前向所屬公司 ADOR 提出解約通知，但在法院針對假處分案裁定後宣布中止活動，法院10日針對該假處分案的異議進行了非公開審理，僅雙方律師到場，整個過程僅歷時10分鐘，預計法院將於近期作出最終裁定。ADOR方律師簡短表示：「自假處分裁定後，並無特別變化。」目前雙方立場依舊分歧，後續發展仍備受關注。

▲▼NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／mhdhh_friends）

▲NewJeans發文。（圖／翻攝自Instagram／mhdhh_friends）

【NewJeans限時動態全文翻譯】

嗨，Bunnies～我收到你們寄來的信了！真的好感動～讓我哭了
每一封信都好珍貴，我每天都沒有漏掉，全部都一封一封在讀。

EVERY LETTER FEELS SO HEARTFELT AND MEANINGFUL. THANK YOU SO SO MUCH!!
你們寫的安慰的話、鼓勵的話，還有滿滿的愛意，我真的完全感受到了，讓人怎麼可能不哭

其實啊，有時候我會害怕自己真的可以接受這麼多的愛嗎？
所以我一直努力想成為能讓Bunnies引以為傲的人。
我們現在正經歷著一段困難的時期，但每當能和Bunnies交流時，就會得到最大的力量。
最近真的真的好想和Bunnies說話，所以你們寄來的信真的給了我很大的力量。

每次讀信的時候，我都會想像你們寫信的樣子。
那樣的話，就好像你們真的坐在我面前對我說話一樣，感覺你們比我還了解我自己，真的很神奇！
Bunnies你們也知道吧，我有時候自己都不太了解我自己，也不太能理解自己的情緒。
最近我正在努力試著更深入地去感受自己的情感。

但每次讀到Bunnies寫的信，我的內心就會變得更豐富，也能更好地看見自己。
謝謝你們，Bunnies，親愛的Bunnies……
雖然你們都很擔心我們，但只要想到我們隨時都還可以再見面，我們就一點也不覺得辛苦！

Bunnies喜歡的歌、Bunnies聽了會覺得幸福的歌，以及我們大家能一起快樂相處的時光，一定會到來的！
我每天每天都有好好吃飯、睡覺、聽很多音樂，也和家人還有成員們一起度過快樂的時光。
我也一直想著Bunnies，懷著幸福的心情度過每一天！

所以，Bunnies你們也一定要健康，每一天都過得幸福喔。
我愛你們，Bunnies。YOU'RE MY UNIVERSE

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NewJeans, NJZ, ADOR, 閔熙珍

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