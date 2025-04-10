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雷米馬利克被笑「科技宅男」當不了殺手！　《復仇反擊戰》首波評論解禁

記者蕭采薇／綜合報導

動作電影《復仇反擊戰》由奧斯卡影帝雷米馬利克化身復仇殺神，劇組全球跑透透，首波評論揭曉，指標媒體紛紛讚賞該片跳脫典型諜報片框架，下一位諜報巨星誕生。

▲《復仇反擊戰》勞倫斯費許朋、雷米馬利克兩代奧斯卡影帝飆戲。（圖／二十世紀影業提供）

▲《復仇反擊戰》雷米馬利克展現出「非典型特務」，主角查理被揶揄為當不了殺手的科技宅男。（圖／二十世紀影業提供）

《復仇反擊戰》最新幕後花絮「非典型特務篇」展現主角查理被揶揄為當不了殺手的科技宅男，卻憑藉智慧化身復仇殺神。雷米馬利克形容：「他就是個業餘殺手。」然而在他以金獎級演技的詮釋下，讓查理搖身一變，成為令惡棍聞風喪膽的另類正義復仇者。

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奧斯卡影帝雷米馬利克與曾問鼎奧斯卡影帝的勞倫斯費許朋兩代演技巨星同片較勁，馬利克以在《波希米亞狂想曲》中惟妙惟肖模仿皇后合唱團一代歌王佛萊迪墨裘瑞及深情演出擄獲人心獲獎，費許朋也以在《與愛何干》中扮演真實音樂人物、歌后蒂娜透納同樣叱吒樂壇的狂暴丈夫艾克入圍，兩代影帝級巨星首度演技交鋒，戲裡戲外皆如師徒，傳承意味濃厚，世代相互輝映。

▲《復仇反擊戰》勞倫斯費許朋、雷米馬利克兩代奧斯卡影帝飆戲。（圖／二十世紀影業提供）

▲《復仇反擊戰》勞倫斯費許朋、雷米馬利克，兩代奧斯卡影帝級巨星演技交鋒。（圖／二十世紀影業提供）

與雷米馬利克對戲的奧斯卡提名巨星勞倫斯費許朋也大讚：「雷米是個非常優秀的演員，將角色發揮得淋漓盡致，展現前所未見的演技！」兩代兩代奧斯卡影帝級巨星演技交鋒，英雄惜英雄。馬利克也透露自己非常熱愛動作驚悚片，沒想到自己真的成為了銀幕上的英雄。

▲《復仇反擊戰》勞倫斯費許朋、雷米馬利克兩代奧斯卡影帝飆戲。（圖／二十世紀影業提供）

▲雷米馬利克透露自己非常熱愛動作驚悚片，沒想到真的成為了銀幕上的英雄。（圖／二十世紀影業提供）

最新片段「監控之眼無所遁形篇」展示了主角在飯店內躲避追捕的情節，得力助手的監控指引讓他在四面楚歌的情況下化險為夷，緊張刺激的畫面讓人目不轉睛。《復仇反擊戰》日前分別於紐約和倫敦舉行世界首映，主角雷米馬利克、勞倫斯費許朋、《鐵幕行動》艾美獎視后瑞秋布羅斯納安、《貝爾法斯特》演技派女星凱特瑞納巴爾夫，與導演詹姆斯哈維斯、製片等幕後團隊皆盛裝出席，為這部新型態復仇爽片造勢，《復仇反擊戰》將於4月11日全球上映。

 

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