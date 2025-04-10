陳文茜罹癌屢傳病危！　蔡琴心疼揭病況「還在受苦」 最遺憾1事

▲蔡琴出席「不要告別」演唱會記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

蔡琴今（10日）舉辦演唱會記者會，宣布將於北、高兩地同步啟動全新巡演《不要告別》，於6月13、14、15日及9月13日分別於台北國際會議中心及高雄巨蛋開唱，3年未見的她，看起來神清氣爽且保養得宜，對於演唱會名稱，她坦言是來自好友陳文茜叫她千萬不能告別舞台，而陳文茜自2019年經歷肺腺癌、敗血症、蜂窩性組織炎、黑色素癌等多重病痛，更數度傳出病危，蔡琴也親揭她近況：「她有進步，但還是在受苦，以前在的腫瘤都沒有了。」

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▲▼蔡琴親揭好友陳文茜近況。（圖／記者周宸亘攝）



對於好友飽受疾病所苦，蔡琴心疼地說：「她是我見過最健康心態的病人，她就是勇敢面對。」也不捨陳文茜以往喜歡到處玩，現在卻哪都不能去，她感慨地說：「不要老是跟親人、朋友、愛的人留話，最重要的是互動，她生病的時候，我再怎麼累，都是要打電話跟她互動。」透露有次半夜她還在電話中邀請陳文茜合唱《小毛驢》，「唱著唱著，她的氣就比較足了！」卻也遺憾好友無法親自到場觀賞她的演唱會，蔡琴表示：「她不能去人多的地方。」

此外，蔡琴也透露這幾年自己除了跑遍東南亞及紐澳美的海外演出外，更透露忙著自己的記錄片拍攝，她表示：「原本覺得這輩子不要拍任何的東西留下來，歌唱生涯這麼久，也不是為了要留名，只是想著若能把累積的經驗分享給後輩，能幫助到一點點都好！」屆時她也將在演唱會轉場中播放。

她也表示其中一段講到媽媽跟爸爸的故事，讓她看了數度泣不成聲，更當場哽咽淚灑記者會，「因為爸爸媽媽都好苦，以前的生活，都唱了46年，很多事情，到現在想起來，覺得他們怎麼做到的。」打趣表示屆時播出自己可能要先戴耳塞，就怕再度觸動淚腺。

