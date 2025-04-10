張秀卿21歲火辣愛女「初吻竟被超大咖歌王奪走」　慘遇渣男被當玩具

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿將舉行個人首場演唱會，愛女林莉還特別從美國返台慶賀，21歲的林莉遺傳到媽媽的音樂基因，不僅以優異成績提早自美國伯克利音樂學院畢業，更以音樂創作〈Toy〉擊敗42國、2000名創作人，勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）中榮獲R&B / 嘻哈類第二名，是華人唯一得獎的創作人。

▲▼張秀卿、女兒林莉餐敘。（圖／張秀卿提供）

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外型火辣的林莉在美國求學時期就相當受歡迎，最高峰曾有8個人同時追求她，也有幾段約會，還有大咖製作人讚她「很辣」，想約她出去。不過林莉真正的初吻對象，竟是「豬肉王子」蔡小虎。張秀卿笑說，林莉嬰幼兒時期不知道為何很怕蔡小虎，如果女兒不乖乖吃藥就會搬出蔡小虎讓她就範，有一次蔡小虎抱著林莉，林莉奮力掙扎，不小心親到蔡小虎的嘴巴，讓林莉的爸爸當場變臉搶回女兒，相當搞笑。

▲張秀卿對於女兒林莉，言談間滿是驕傲。（圖／張秀卿提供）

之前林莉爸爸林宏銘受訪透露女兒在美國交了洋人男友，今林莉表示，對方其實是是同志，只是因為一群朋友來台灣找她玩，大家都會摟摟抱抱，因此被爸爸誤會，澄清自己目前沒有談戀愛的意願，想等要結婚時再交男友，希望另一半要有愛心，身高至少180公分，長相比較兇，喜歡尚恩曼德斯類型的男生。張秀卿則說，因為自己晚生，希望女兒能在30歲左右生小孩。

但林莉談到，其實得獎的歌曲是描述自己過去一段遇到渣男的戀情，「這位渣男他就很大男人，把我當玩具，所以歌曲寫說當初讓人家心甘情願當玩具。」她坦言當時自己年輕不懂事，對方對她呼之則來、揮之則去，很不尊重她，兩人斷斷續續維持一年的戀情才分手，「所以寫這首的目的不是這個男生，是講述自己傻傻不懂事，以過來人角度分享給年輕女生，在感情中要尊重自己。」