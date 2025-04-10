蔡琴突開噴大巨蛋：能好到哪？　點名蔣萬安：我要我的觀眾安全

▲蔡琴今年將在北高展開巡演。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

蔡琴今（10日）舉辦演唱會記者會，宣布將於北、高兩地同步啟動全新巡演《不要告別》，於6月13、14、15日及9月13日分別於台北國際會議中心及高雄巨蛋開唱，而身為資深歌后的她，被問及是否會想唱大巨蛋？蔡琴霸氣回：「我一點都不期待。」更點名台北市市長蔣萬安：「小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪裡去？」

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▲▼蔡琴對於大巨蛋開唱沒興趣。（圖／記者周宸亘攝）



大巨蛋去年底開放舉辦演唱會等非體育賽事的大型活動，成為不少天王天后都搶唱的場地，不過身為資深歌后，蔡琴對於大巨蛋嗤之以鼻，她表示：「我對人數多少、場地大小跟大家想要的不一樣，一次進來幾萬人，就能少唱幾場，這是什麼工作心態啊？」坦言自己實際看過一圈後，覺得觀眾席太過陡峭，擔心自己的觀眾移動時不安全。

蔡琴也直接點名市長：「市長聽了可能會不開心，但小巨蛋都這樣，大巨蛋會好到哪裡去？那個場地一看就不是唱歌的地方，（香港）紅勘在那裡，我們不會參考嗎？」她表示紅勘中間有主舞台，「我們的蛋黃在蛋的邊邊，我是專業的，每到百老匯都要去看戲，沒有一個場地是這樣做的。」更霸氣表示：「我情願多唱幾場，我要我的觀眾舒服安全。」蔡琴《不要告別》演唱會將於18日起售。

