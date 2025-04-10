吳婉君遭趙駿亞家暴「沒有鬧翻」！鬆口心情：看破不說破，祝福彼此

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君25日認愛趙駿亞，卻同時坦承在交往的8個月期間，持續遭受言語暴力、情緒勒索，最後甚至於3月13日被暴力相向，引發社會譁然。面對外界的不解聲浪，她近日連續發了兩則貼文，鬆口內心想法。

▲吳婉君吐露心聲。（圖／翻攝自Threads／cocco__wu）



吳婉君前幾天在社群網站有感而發地說，「當別人不需要你的時候，記得禮貌地退場。讓花變回花，樹變回樹，一切皆可重頭再來。」她認為人際關係應保有適當距離與尊重，「不追問，是成年人最大的清醒；不打擾，是成年人最後的默契，沒有爭吵，沒有鬧翻，只有安靜地退場」，展現理性態度。

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▲吳婉君仍在調整身心狀況。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



幾天後，吳婉君進一步表示「不解釋，因為我是有選擇的」，她坦言選擇用體面的方式，「看破不說破，把祝福留給彼此。」最後，她強調不再追求討好所有人，「我已經沒有興趣給每個人留下好印象」，無論好壞，她已不想再解釋。

▲▼吳婉君認愛即坦承慘遭趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu、chunyachao）



吳婉君展現出自我認同與灑脫的態度，「你能懂我幾分就是幾分，你覺得我是怎樣的人，你就配怎樣的我，至於你怎麼看我，無關緊要，也沒有必要。」

吳婉君Threads全文：

當別人不需要你的時候，記得禮貌地退場。讓花變回花，樹變回樹，一切皆可重頭再來。

不追問，是成年人最大的清醒。

不打擾，是成年人最後的默契。

沒有爭吵 沒有鬧翻

只有安靜地退場

「不解釋」

因為我是有選擇的，我選擇體面一點，看破不說破，把祝福留給彼此。

-共勉之-

「不解釋自己」

我已經沒有興趣

給每個人留下好印象

你所見即是我

好與壞我都不反駁

我不想解釋

更懶得解釋

你能懂我幾分

就是幾分

你覺得我是怎樣的人

你就配怎樣的我

至於你怎麼看我，無關緊要，也沒有必要

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