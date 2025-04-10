記者陳芊秀／綜合報導

美國總統川普宣布全球對等關稅，導致台股3天跌掉逼近4000點，而政策出現髮夾彎，全球各國的對等關稅暫時降至10%，台股10日開盤飆漲停。台股由綠轉紅，連前主播黃若薇忍不住形容「眼睛好舒服」。

▲台股跌3天綠翻紅！美女主播黃若薇「曬1畫面」：眼睛好舒服。（圖／翻攝自臉書）

黃若薇「小隋棠」，曾擔任新聞台主播，也身兼電視節目主持人、人力銀行發言人、校園講師，還開了連鎖手搖飲。投資有方的她面對台股一片綠燈時，曾在回應網友留言時笑嘆「太護眼了」，10日看到股市翻紅，拍下新聞畫面PO文：「眼睛好舒服，護眼的顏色原來是紅色。」

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▲黃若薇拍下股市一片翻紅畫面。（圖／翻攝自臉書）

除此之外，黃若薇分享資深歌手白冰冰的歌曲〈現金寄治股市〉（現金放在股市），配文「美國有辛普森、日本有竜樹諒、台灣有白冰冰」，並Hashtag「預言系」，形容這3號人物都屬於預言系。網友笑回「貼切」。

▲黃若薇轉發白冰冰1989年神曲〈現金寄治股市〉。（圖／翻攝自臉書）

白冰冰的歌曲〈現金寄治股市〉是1989年發行的同名專輯《現金寄治股市》，歌曲發表後隔年（1990），台灣實施課徵證交稅，爆發台灣股災，從1萬2682點，跌至2485點，時間持續33週。白冰冰本人也在2022年俄烏戰爭爆發影響股市時分享這首歌曲，歌詞「我的現金目前攏寄治股市」，被網友形容「是先知」。