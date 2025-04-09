直擊／58歲徐亨暴肥100公斤「腦開三洞又離婚」　近況曝：最慘的事都遇到

記者蔡琛儀／台北報導

資深演員徐亨日前自爆腦部長腫瘤又積水，加上目前服藥控制，因此暴肥水腫，今（9日）他出席站台好友、台語歌手陳昶均的發片記者會，徐亨透露，以前自恃年輕力壯，常熬夜拍戲，壓力又大，2023年底左右突然暈倒，送醫檢查才發現腦部長腫瘤，還嚴重積水，自虧：「我真的是腦袋進水。」

▲▼徐亨因病暴肥至100公斤。（圖／記者湯興漢攝）

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徐亨原本因腦腫瘤的關係，短短半年內暴瘦20幾公斤，後來昏倒就診才發現病因，但他和醫生討論過後，決定不開刀，「如果開的話，可能會顏面神經失調、半身不遂，因為他是良性的，就用放射性控制它。」打趣笑說：「不然如果我沒人顧怎麼辦。」

▲徐亨露出頭上的導管。（圖／記者蔡琛儀攝）

他也表示已和前妻離婚，因此住院須簽文件都是他一人完成，徐亨也大讚台灣的健保制度，「幫了我很大的忙，沒有的話光開刀住院費用可能比一張專輯貴，省了很多錢。」透露在健保支付下，醫藥費大約花了10幾萬。目前他頭上開了三個洞、腹部一個洞，裝了導流器協助排掉腦積水，但腫瘤壓迫到聽神經，導致他目前雙耳耳鳴，聽力也受影響，「只能和平共存。」

他也不能太過勞累，因此只要工作時一有空檔就趕快補眠休息，也笑說現在若接拍戲劇也不能有武打戲，就怕打到導管。徐亨也很感謝債主的體諒，「他們也很同情有個人破產、破病、妻離子散，人世間最慘的事都遇到。」目前還有2、3000萬債務正慢慢償還中。

▲製作人簡志峰（右起）、徐亨站台陳昶均發片，右為台語歌手李明洋。（圖／記者湯興漢攝）