「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

記者潘慧中／綜合報導

楊祐寧2020年與Melinda（阿梅）結婚後，育有兩個女兒，目前即將迎來第3個小孩。沒想到在老婆懷孕期間，網路上突然出現一則「下一個想看到楊祐寧老婆翻車」的貼文，掀起大量討論，還直接釣出本尊回應了！

▲Melinda高EQ回應網友。（圖／翻攝自Threads／wangmelinda）



有網友最近在Threads沒頭沒尾地發文，「集氣：下一個想看到楊祐寧老婆翻車」，還附上一個淚眼的表情符號，不少人看了雖然一頭霧水，仍紛紛卡位等吃瓜。

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▲Melinda和楊祐寧不時會分享放閃照。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）



面對突然被點名的評論，Melinda選擇用高EQ直球對決，先是引用聖經，「不以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福；因你們是為此蒙召，好叫你們承受福氣。因為經上說：人若愛生命，願享美福，須要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話；也要離惡行善，尋求和睦，一心追趕」，最後再以「祝福你」回應該網友。

▲Melinda並沒有惡言相向。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）



事實上，Melinda最近正懷有身孕，身體沒有太大不適，低調的她並未對外透露預產期；至於第三胎的性別，楊祐寧日前坦言有特地叫醫生不要講，「我們兩個都想要孩子生出來再知道。」

▲Melinda目前懷有身孕。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）