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3前輩狂讚朱軒洋…梁修身給超高評價！　她曝私下互動：就是個孩子

記者黃庠棻／台北報導

台灣治安史上首宗離奇女分「屍」命案電影《搜查瑠公圳》，由朱軒洋、吳卓源、朱栢康等重量級演員與金獎團隊共同傾力打造，金獎團隊為還原1960年代真實場景宛如「細節怪獸」上身，從場景道具到服裝細節，甚至是拍攝場地都相當講究，讓劇中經歷過1960年代的梁修身、張世和潘儀君都忍不住讚美團隊細節滿滿，像是坐上時光機回到過去。

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

新生代演員朱軒洋在戲骨演員和金獎團隊的帶領中，也坦言像是穿越時空回到過去，直呼「整個拍攝場景陳設上完全不會讓我出戲，可以在這樣的場景中去扮演自己喜歡的角色，我感到很幸福。」三位戲骨演員談起後輩朱軒洋也讚譽有加，梁修身更是給出極高的評價「他應該是現階段一些年輕演員裡面少數被我稱讚的演員。」

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▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

《搜查瑠公圳》歷時七年時間打造，幕後團隊集結金馬、金鐘各領域高手攜手打造，含金量超高，包括「金馬獎年度最佳電影工作者」林仕肯、「金馬獎最佳改編劇本」傅凱羚、「金鐘獎戲劇節目編劇」張文綺、「金鐘獎美術設計」姚君、「金馬獎最佳視覺特效」郭憲聰、「金馬獎最佳動畫設計」洪罡顥、「金馬獎最佳音效」高偉晏、以及曾入圍「金馬獎最佳剪輯」、「金鐘獎戲劇類節目攝影獎」、「台北電影及最佳美術」的林楷博、江敏忠、郭怡君等。

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

電影主創團隊集體開啟「細節怪獸」模式，不僅以當時的紀實照片和攝影集等田調資料還原年代氛圍，特效團隊更以全CG的方式呈現當年台灣大學校門前新生南路的案發現場，讓「金馬最佳男配角」張世忍不住稱讚：「劇組在這上面做很多功課，像小叮噹（現名：哆啦A夢）一樣，任意門一開就到另一個地方。」

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

朱軒洋雖然不曾經歷1960年代，但團隊精心打造的場景，至今都讓他難以忘懷，說道「美術組連香菸都準備了二種包括紙和絹捲成的煙，還仔細說明讓我挑選，從細節處就讓我入戲感受真實的時代氛圍。感動表示「可以在這樣的場景中去扮演自己喜歡的角色，我感到很幸福。」

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

說到最難以忘懷的戲，朱軒洋不諱言是跟爸爸張世有關「有一幕我被爸爸張世打的戲，我會覺得不只是單單被打，而真的是我穿越了時空，真的有被爸爸打的那種感覺。」

出生1960年代的張世，對於這次金獎團隊的細節考究也是給予極高評價，說道「我是電影裡面少數有經歷過六零年代左右的人，那時候年紀還小，但是七零年代我是記憶非常深刻的，所以讓我身歷其境，這個是一般團隊所沒有辦法給我帶來的感受。」

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

張世特別點名美術造型「當我們在穿上衣服的時候，我覺得我們就是生在那個年代。」電影中的「太太」潘儀君同感美術造型細節滿滿，小到像是收據、賬冊、書籍等，都很完整地還原當年的時代背景，直呼「真的覺得好像坐了時光機，回到了那個時候，我覺得這些細節部分都是很有幫助的。」

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

潘儀君也因為這些團隊的用心，每每到了片場行為舉止就像真的活在1960年代，讓劇中「兒子」朱軒洋很快的就能跟上節奏進入狀況，朱軒洋說道「每次跟張世老師還有儀君姐一起演戲時，我總覺得我真的在這個家庭存在過，覺得很開心。」

「金鐘特別貢獻獎」梁修身是劇中唯二經歷過1960年代的演員，這次的拍攝場景其中一幕「刑求場面」特別前往淡水古蹟取景，是真實發生的刑案現場，他回憶拍攝時，一踏進去就覺得陰森森的，直呼「有種不寒而慄的感覺！」

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

▲《搜查瑠公圳》即將於5月16日上映。（圖／伯樂影業提供）

三位戲骨演員這次與新生代演員朱軒洋合作，對於他的表現也讚譽有加，張世誇讚他是一個很有氣度的演員「他這個年紀要融入到那個年代是一件很困難的事，但是他做到了，他在事前想盡辦法做了很多功課，我們也在這個電影上看到他的成績，將來前途無量。」

潘儀君也說別看朱軒洋個子高大，骨子裡就是個孩子，反應單純可愛。有次在收工後，潘儀君和導演握手寒暄，一旁的朱軒洋一看趕緊跟上，深怕哪裡不周到失了禮數，笑說「就是你看得出，他很努力的想要讓自己學著做一個成熟的大人，他很用心很仔細誠惶誠恐真的很可愛。」而身為後輩，朱軒洋也坦言和「前輩」們對戲壓力非常大，但也因此幫助他進入角色所需要的情境當中。

台灣首部結合時代氛圍與刑偵推理的IP大作《搜查瑠公圳》，由朱軒洋、吳卓源、張世、梁修身、朱栢康、姚淳耀、潘儀君和李雪等重量級演員參與，伯樂影業與瑠公圳文創事業合資合製，文化內容策進院、寬魚國際、紀得娛樂、龍祥時代投資、阿榮影業聯合出品，是台灣首部結合時代氛圍與刑偵推理的IP大作。團隊歷時7年籌備，共同傾力打造，《搜查瑠公圳》金獎團隊篇，將於4/8 於官方YouTube頻道上線，電影即將於5/16全台正式上映，邀請觀眾一起回到1961，尋找真相。

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