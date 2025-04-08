宥勝性騷消失22個月後復出　歐陽靖「養家不是理由」：他是表演型人格

記者蔡宜芳／綜合報導

男星宥勝在2023年爆出性騷擾案件，被依強制猥褻判緩刑5年，需繳國庫200萬元確定。而他7日突拍片宣布要重啟YouTube頻道復出，掀起外界熱議，對此，女星歐陽靖8日也在社群分享看法。

▲宥勝7日宣布重啟YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

歐陽靖提到，過去自己曾經熱衷於評論時事，但隨著年齡增長，逐漸理解社會問題的複雜性。她認為，面對爭議時，指名道姓的批評只會增加對方聲量，反而不利於保護被害者，「如果對方會痛叫做霸凌，對方不痛不癢就等於賜與對方更多聲量，怎樣都不應該。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐陽靖也分享了自身家庭的經歷。她提到已故的父親曾因黑幫犯罪入獄，刑滿後選擇改過自新，並以行善和救援流浪動物作為贖罪方式，「他過得貧窮、身體病苦，但那是他的贖罪修行之路，他沒有怨言，最後離開世界時心靈是平靜的。」對於公眾人物犯罪卻復出，她認為：「即使為了養活家人，這世界上依然有很多『路』可以走，而不是回到螢光幕。既然家人選擇繼續愛著犯罪者，那他們一定也願意一起熬過清貧的生活，為了家人必須付出不是理由。」

▲歐陽靖分享對於公眾人物在涉及性犯罪後復出的看法。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖表示，以自己的立場來說，她是願意原諒犯過錯的人，「每個人都有自己的生命考驗，每個人都值得被拉一把。」她坦言自己曾是個有「聖母情節」的妻子，所以完全能理解宥勝家人決定包容和原諒的想法，「但犯錯的人必須要花一生的時間去贖罪，直到被害者真心原諒。是的⋯該道歉的對象不是大眾、不是家人，更不是高調為公益弱勢團體付出。被害者沒有聲音，眼睜睜地默默承受這一切。」

對於部分網友的誤解她是在諷刺網紅「德州媽媽沒有崩潰」，歐陽靖特別澄清自己並非針對某特定事件或人物，而是針對性犯罪者復出的普遍現象發表意見，她也說：「這個事件，我認識當事者，我知道對方是個需要聲量的表演型人格，無論輿論是否負面，他都會得到舞台，而他的家人、朋友是全心全意挺他的。」指出過度的撻伐，可能會讓支持者更同情對方。

歐陽靖也認為，對於性犯罪者試圖復出洗白的行為，應抵制與犯罪者合作的企業、廠商、媒體及公益團體，從根本上削弱其復出的可能性，而不是再給對方流量。她也向德州媽媽道歉說：「造成誤會，跟德媽道歉，但我必須發表一個不同的看法。」