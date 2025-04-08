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樂天女孩「墾丁沙灘遭偷拍」！上前看螢幕…揭黑衣男詭異行徑：一直跟

記者潘慧中／綜合報導

豆芽（Sandy；林裕庭）曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，如今專心從事經紀人之餘，仍不時會分享生活。近日格外引起討論的是，她和樂天女孩陳伊、楊曉帆（小帆）出遊時，疑似遭偷拍，然而「因為都沒有直接證據，所以無法警告他」。

▲▼豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）▲▼豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

▲豆芽和陳伊、楊曉帆疑似遭偷拍。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

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豆芽透露5日在墾丁沙灘踏浪時，同行的伊伊早就注意到一名黑衣男的相機鏡頭會隨著她們的位置而轉動。觀察期間，男方明確有按下快門，雖表面看似在拍海景，但豆芽走近後發現螢幕為全黑狀態，雖然對方可能使用黑屏App，「但如果是拍風景。為何要下載黑屏App拍攝？」

▲▼豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

▲▼黑衣男行徑詭異。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

▲▼豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）▲▼豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

後來，豆芽的朋友上前提醒該男子時，對方急忙放下鏡頭，卻沒有做出任何解釋或澄清行為。由於當下並無直接證據，她們無法強制要求男子出示拍攝內容。直到回到飯店放大影片，才清楚看到男子的確按下了快門。

▲▼豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

▲豆芽一行人最後有上前勸告。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

對此，豆芽希望大家不要再檢討女性穿著，「墾丁很熱！我們連展露自己都要被檢討的話，那我無話可說。」她也提醒大家，若在公共場合發現有人鏡頭擺放異常，應立即採取保護措施。同時，她不忘呼籲若認出公眾人物，應大方上前詢問是否可合照，而非用偷拍的方式，「因為感覺真的很不舒服。」

豆芽IG全文：

1、前面伊伊就觀察很久了，那個人的鏡頭會隨著我們的走動，一直跟著我們的位置變換。

2、前面在觀察的時候，非常確定有按下快門
3、後面假拍大海為何確認是假拍，是因為他疑似拍完之後，我有前往他的站位附近看他螢幕，螢幕是黑色的，也有可能他下載黑屏app拍攝，就有可能畫面不顯示。但如果是拍風景。為何要下載黑屏app拍攝，若是我有誤會，也希望大家給我指教。

4、後面朋友發現去告知時，他趕快把鏡頭放下去，而且什麼都沒有解釋，也沒有澄清。
5、因為不知道能不能直接請他把他拍攝的照片顯示給我們看，因此沒有現行證據。

6、回到飯店，放大觀察影片，才確定，鏡頭擺在旁邊時，他真的有按下去快門，但當下是無法確認的。

7、不要再檢討女性說穿很少難怪被拍，被拍剛好而已！墾丁很熱！！我們連展露自己都要被檢討的話，那我無話可說

以上，因為都沒有直接證據，所以無法警告他。

提醒大家，如果看到有人鏡頭是在很奇怪的位置，以及在不對勁的地方按下快門，一定要立刻做保護自己的措施！！

也有人說是不是伊伊或曉帆被認出來也是有可能的，但希望下次若是認出我朋友們，可以熱情上前詢問要不要合照，而不是偷拍 因為感覺真的很不舒服

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豆芽, Sandy, 林裕庭, 陳伊

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