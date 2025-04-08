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明星哀嚎股票慘賠…葉全真被問「虧7位數」　一秒語塞低調回應！

記者黃庠棻／台北報導

全民大劇團的舞台劇《同學會！童鞋～》從開演以來已有10年歷史，不同的角色也有更換演員演出的經歷，今（8）日該劇舉辦新卡司媒體茶敘，邀請到「戲劇女神」葉全真加入，其他主演王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、吳世偉、凱爾也一同出席。

▲葉全真以電視劇《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》打響知名度。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）

▲葉全真加入舞台劇演出。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）

已有許久沒演出舞台劇的葉全真，上一檔作品已是1995年，時隔30年再度登上站上劇場舞台，她坦言相當緊張，尤其今天第一次見到同劇演員王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉等，緊張到整個人的手都在抖，直呼「很想轉身離開」。

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▲葉全真分享她前往日本旅遊的照片。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）

▲葉全真加入舞台劇演出。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）

舞台劇《同學會！童鞋～》聚焦在同學會，葉全真被問到過去是否有參加同學會的經驗，她透露自己從來沒有出席過，單純因為個性太過內向，不想社交，不過她也表示在求學時期都是自己暗戀別人，比較少有同學暗戀他的狀況，甚至大方爆料自己有偷偷關注之前暗戀對象的現況。

▲葉全真端著一盤幾乎跟臉一樣大的蛋包飯。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）

▲葉全真加入舞台劇演出。（圖／翻攝自Threads／elsie_yeh0912）

此外，《同學會！童鞋～》一眾演員也被問到是否受到股災影響，楊麗音先是說道「不要去看」；湯志偉則是直呼「要處變不驚」，但表示自己沒有投資股票；葉全真被問到虧多少，先是語塞幾秒低調說道「該做的還是有做，先不想，開心過日子比較重要」。

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