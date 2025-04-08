賣股票「手滑誤按一鍵」！連俞涵傻眼大叫 網蓋樓：感謝妳

記者潘慧中／綜合報導

演員連俞涵兼具作家身分，知性形象深植人心。但她近日在社群網站坦言，自己其實是「那種有空第一件事情就是看股市的人」。只不過，雖然對股市不陌生，她7日還是發生了一件很傻眼的事情。

▲連俞涵坦言7日做了讓自己很傻眼的事。（圖／翻攝自Threads／lienbaby）



連俞涵7日在Threads坦承，當天本來打算賣出手中某檔股票，卻不小心按成「買入」，還在一秒內迅速成交，讓她當場傻眼，「啊啊啊！我笑瘋掉，真的太ㄎㄧㄤ了。」

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▲連俞涵很關注股市。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）



連俞涵在留言區進一步透露，這次失誤完全是因為「手滑」，突如其來的操作錯誤讓她直接愣住，「真的買在今日最低點，瞬間覺得怎麼會這樣？！」

▲連俞涵回應網友留言。（圖／翻攝自Threads／lienbaby）



連俞涵誠實分享烏龍舉動的貼文，粉絲都被逗笑到蓋樓留言「賣出的朋友感謝妳」、「也可能妳帶財明天反彈唷」，她看了也覺得哭笑不得，「不用謝哈哈」，另類期待誤買的那支股票的後續發展。

▲連俞涵笑嘲自己「太ㄎㄧㄤ了」。（圖／翻攝自Instagram／lienbaby）



連俞涵Threads全文：

今日自己讓自己最傻眼的就是

我本來想賣出某張股票

結果按到買入還一秒成交

啊啊啊

我笑瘋掉

真的太ㄎㄧㄤ了