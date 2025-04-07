八點檔女星「懸空倒掛」跳鋼管舞　火辣舞姿沒替身…練4年親自上陣

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》再掀高潮，劇中飾演王燦千金「陳千晶」的氣質女星徐千京，在最新劇情中首度展現練習四年的鋼管舞才藝，高超舞技不僅令與她對戲的曾子益目瞪口呆，也勢必讓螢幕前的觀眾大飽眼福。

▲徐千京在《好運來》展現練習4年的鋼管舞實力。（圖／民視提供）

劇情描述曾子益飾演的克帆帶著設計圖前往與千晶討論合作細節，卻意外撞見她正在練習鋼管舞。這場精彩的鋼管橋段，讓徐千京直呼既興奮又緊張。她透露，鋼管舞這項才藝其實已默默練習四年，這次能在八點檔中呈現，對她而言別具意義。

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▲徐千京在《好運來》展現練習4年的鋼管舞實力。（圖／民視提供）

徐千京說道「很開心終於有機會讓大家看到我學了很久的東西，但真的很緊張，因為現場那麼多人圍著我，加上鏡頭對著我，壓力真的很大。」即使已有多年訓練，在拍攝當下仍感壓力倍增，但也充滿期待。

▲徐千京在《好運來》展現練習4年的鋼管舞實力。（圖／民視提供）

拍攝過程中，劇組的細心與貼心讓徐千京備感溫暖，為了捕捉最佳畫面，她總共跳了六次鋼管舞。尤其最後一段包含多個高難度的「Handspring」動作，對體力是極大挑戰。導演體恤演員辛勞，每跳完一次便讓她休息，確保她能恢復體力再戰。

▲徐千京在《好運來》展現練習4年的鋼管舞實力。（圖／民視提供）

談起拍攝小插曲，徐千京回憶首次拍完跳下鋼管時，最後一個倒掛動作結束時不慎發出巨響，嚇壞現場工作人員，大家紛紛上前關心，讓她感受到劇組滿滿的溫情。

▲徐千京在《好運來》展現練習4年的鋼管舞實力。（圖／民視提供）

而親眼見證整場表演的曾子益也對徐千京的表現大為讚賞，直言「千京的水準根本是老師等級！」他更透露現場的鋼管舞老師也對對方讚譽有加，特別提到最後兩個動作支撐點極少、難度極高，沒想到對方竟然一口氣跳了六次，體力與毅力驚人。

▲徐千京在《好運來》展現練習4年的鋼管舞實力。（圖／民視提供）

徐千京則笑說，可能是當下腎上腺素飆升，才撐得過來。她表示，平常練鋼管舞通常會選擇性練習幾個難度動作，但這次為了拍攝，直接組合成完整段落「除非是比賽才會這樣密集練習，但比賽通常準備期也要兩三個月，我這次幾乎沒什麼時間準備就上場，真的很挑戰。」

▲徐千京在《好運來》展現練習4年的鋼管舞實力。（圖／民視提供）