柯佳嬿赴希臘名古蹟看秀！　雅典採石場合體「南韓女神」畫面美翻

記者黃庠棻／台北報導

女星柯佳嬿近日飛離台灣，首次探訪希臘雅典出席2025時裝秀，特別的是秀場設在「狄俄尼索斯大理石採石場」，該地曾為古希臘人雕刻帕德嫩神廟和厄瑞克提翁神廟提供大理石。

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▲柯佳嬿赴希臘看秀。（圖／COS提供）

柯佳嬿在看秀期間，除了把握機會與來自世界各地的藝人交流之外，也與三吉彩花、庭沼珉共同拍攝大合照，此次她以淡裸粉色細褶長洋裝詮釋輕盈新春詩意，百褶線條自肩線垂墜而下，鎖骨處的金屬飾扣添上一抹細膩光澤，搭配白色靴款，勾勒低調奢華的現代氣息。

▲柯佳嬿（右三）赴希臘看秀，合體南韓女神庭沼珉（右六）。（圖／COS提供）

首度前往希臘，柯佳嬿對於南歐美景感到無比好奇，向來「無甜不歡」的她，更對希臘當地甜食情有獨鍾，幾乎每一餐都要搭配甜品，熱愛學習的她也把握機會去當地的博物館遊覽，並特別前往有「全球前20名最佳博物館」美譽的衛城博物館，觀看雅典城內近三千年歷史的古蹟文物，讓她大飽眼福，她也把握機會在第一屆的奧林匹克競技場跑步，置身在歷史的場景裡，特別感動。

▲柯佳嬿赴希臘看秀。（圖／COS提供）

近日晉升暢銷作家的柯佳嬿，首本長篇小說《夢游記》將於4月19日（六）舉辦唯一一場的見面讀書會，活動將於TSUTAYA BOOKSTORE 大直NOKE店舉行。

▲柯佳嬿赴希臘看秀。（圖／COS提供）