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King Gnu主唱常田大希憂AI吉卜力！　認「看了不舒服」：作品有神聖性

記者黃皓瑋／綜合報導

近期網路上掀起以AI製作「吉卜力風格圖片」的熱潮，也引發了支持者與反對者間的論戰。日本人氣樂團King Gnu的主唱常田大希，昨（6日）也吐露自己對於這股風潮的想法，坦言看到那麼多AI生成的吉卜力圖像，讓他覺得「很不舒服」。

▲▼常田大希。（圖／翻攝自X／DaikiTsuneta）

▲常田大希坦言看到大量AI生成的吉卜力圖像，讓他覺得很不舒服。（圖／翻攝自X／DaikiTsuneta）

常田大希昨晚在個人X帳號發文，透露自己從小就看著吉卜力動畫的角色與造型設計，這些創作在他心中「具有某種神聖性」，並表示以往影迷們基於對動畫的喜愛，仿照吉卜力風格親手創作出的作品，讓他感到相當溫暖。然而他也坦言如今看到那麼多AI生成的圖片，讓他感到怪異，不禁發問：「只有活在時代的夾縫間的我，對這些東西感到不舒服嗎？」

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常田大希的貼文一出，引起不少人的共鳴，網友紛紛留言：「我也有這種感覺」、「親手完成的作品包含著創作者的思想，只有我們人類才能感受得到」、「我非常同意，這是部充滿愛心與靈魂的作品」。

▲▼金曲獎找來國際表演嘉賓King Gnu。（圖／台視提供）

▲常田大希（右二）是King Gnu主唱。（圖／資料照／台視提供）

其實對於這股AI生成風潮，宮崎駿的動畫導演長子宮崎吾朗近期也提出了看法，據外媒《法新社》報導，他直言在未來的某一天，AI有可能會取代人類動畫師：「如果2年後出現一部完全由AI製作的電影，那也不足為奇。」但他也坦言觀眾是否願意接受、觀看，又是另外一回事。

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King Gnu, 常田大希

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