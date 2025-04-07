夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

▲夢多跟前凱渥模特兒歐芷妍（妞妞）穩定交往四年。（圖／翻攝歐芷妍IG）

圖文／CTWANT

44歲的日籍藝人夢多（大谷主水）在台灣生活多年，除了演藝工作，更積極發展副業，感情生活也是多姿多彩，從與李萱、茵茵、書那娜到健身教練Evelyn，每段戀情都引起關注。日前他鬆口認愛，且跟女友養了三隻狗，把狗狗當自己孩子在疼，而這位「孩子的媽」身分曝光，是前凱渥模特兒歐芷妍（妞妞）。

夢多的妞妞今年36歲，是前凱渥模特兒，不僅身材高挑、外型姣好，也非常多才多藝，曾以「歐芷妍Millah」之名發表插畫作品，展現豐富的創作才華。從妞妞的IG上，可以看到不少與夢多的合照，日前妞妞過生日，夢多浪漫陪吃日本料理，甚至大方註解「我的男人」，愛得非常公開。

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▲妞妞IG上不乏與夢多的合照，大方曬恩愛。（圖／翻攝歐芷妍IG）

夢多與妞妞已交往近四年，戀情穩定，且獲得身邊朋友們的祝福，兩人還一起養了三隻狗，生活非常熱鬧溫馨，也曾被拍到一起外出遛狗。日前夢多被問到這段戀情，他形容「順順的」，對於結婚生子也是順其自然，不過兩人把寶貝狗狗們當作自己孩子在疼，也像是在預習當好爸媽。

▲妞妞曾是凱渥模特兒，也是名插畫家。（圖／翻攝歐芷妍IG）

說到夢多的情史，2015年他曾與有「爆乳版吳依潔」之稱的李萱交往。不過，後來李萱指控他在交往期間與其他女性曖昧，兩人才因此分手。對此，夢多選擇不口出惡言，並祝福對方。

而夢多跟茵茵也曾有一段情，兩人還被拍到同遊泰國，兩人交往有一年多，只是，看起來再親密，夢多始終堅稱彼此只是「好朋友」，據悉這讓茵茵傷透了心，戀情無疾而終。

但夢多也不是都不承認戀情，2019年他鬆口認愛，對象卻不是茵茵，而是小他13歲的混血女模書那娜，兩人高調戀愛，但戀情卻在一年多後結束。夢多在節目上曝光分手原因，是女方懷疑他偷吃，憤而提出分手，並搬離兩人同居的住所，但他澄清自己沒偷吃，只是誤會。兩人一起養了一隻哈士奇，後來由夢多照顧。

2020年9月，夢多被媒體拍到與健身教練Evelyn約會，傳出當時交往近三個月，正值熱戀期，在街上互相抓屁、揉胸又親嘴，互動相當親密，但這段戀情不到一年就結束。

對於戀情被關注，夢多曾搞笑抱怨，稱戀情每次被拍到就告吹，導致他不想再找圈內人，對於感情世界豐富，他也頗不平，認為5年換4個女友，但每任都有交往1年，分手兩三個月找新女友很正常，澄清自己並不花心。

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