ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男星演白色恐怖戰俘「全身燒傷」　認了承受極大痛苦：徹底被掏空

記者黃庠棻／台北報導

劇集《星空下的黑潮島嶼》聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

首播第一集與第二集播出後，立刻在網上引發討論，網友反映除了醫療畫面寫實又緊張外，劇中人物情感更是令人揪心落淚，在OTT平台也順勢竄入排行榜第三名。本週日播出最新集數預告中就可看出新生與家屬的親情羈絆與破胸手術場面，更加令人期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

黃河回憶與韓寧的第一場對手戲「我們的第一場戲就是兩人相遇，透過小提琴讓愛情和關係萌芽了，那是我第一天拍攝並且以全日文表演，還要演奏小提琴，真的是技術含量爆表的一天。」黃河還坦言「壓力其實非常的大，但韓寧一直表現得很平靜淡定，我也感受到她的情緒，在表演的時候只要專注在對方身上，聆聽對方講話和投注她對於小提琴的喜愛，最終成功完成這場艱難的戲。」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

飾演全身燒傷戰俘的鍾政均則表示「這應該是我演過內心最空的人，除了身體的大面積的燒燙傷已是極大痛苦，心裡卻連唯一可以支撐他的家人都不在身邊，感覺徹底被掏空了。」他還感慨「一想到當時到底又有多少人是這樣的遭遇？想著都覺得好難受。」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

另外談到與夏騰宏對戲，鍾政均也說「夏騰宏一直給我一種很穩定感，不管場上發生什麼，他都會讓你感覺很安全，最後一場離別戲，我們有眼神的交會，他看我的眼神就透露出很多情緒，彷彿就是在告訴我『沒事的，你會好好的。』」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

曾少宗在劇中飾演吳念軒老師，一名經歷日治時期的國小教師，他說「希望自己的學生能夠在那樣動盪的時代裡，對自我和未來有所覺醒、有所覺察，因為唯有擁有理想，人生才會有方向。」回想起不同的人生階段，他也有感而發地說「就像阿貴遇到徐老師一樣，我也曾遇到影響深遠的人。有時是一句話，有時是一個眼神，這些瞬間都成為我生命中的轉折點。而最像徐老師、始終支持我的，正是我的父母。雖然他們不完全了解演藝工作的挑戰，卻是我最重要的支柱。我常在情緒低落或喜悅時打電話回家，從他們平靜的聲音中獲得力量。」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

由柯智棠演唱的客語版片尾曲〈神的回信〉也適時承接帶來希望的感覺，網友紛紛表示可以讓他們在因劇情感動之際得到紓緩的力量，是本劇的一大亮點。另外還有幕後紀實專書及「線上登島」互動網站，幫助觀眾延伸閱讀，在劇情之外更了解製作過程及歷史背景。即將展開的「岸內小旅行」，則將帶民眾一窺鮮少對外界公開的場景面貌。

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》是客家電視歷時三年耗資1.6億打造的旗艦劇集，集結了金獎團隊跟一流的演員陣容，由王牌製作人羅亦娌、湯昇榮、鄭凱駿共同打造，描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，用不一樣的視角切入，跳脫悲情加入了許多醫療與工藝的亮點元素，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命與如何為了無生趣的火燒島帶來希望。每周日晚間9點，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，一週兩集，週一、週二晚間10點在客家電視也有重播。台視主頻則自4月5日起，每週六晚間10點播出一集。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大聲被逼做個人技「下跪道歉XD」　又模仿CL「講歐爸」氣瘋她惹

推薦閱讀

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」遭疑造假！　印度老闆親發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

YTR超強小三突認「恭喜自己單身2年」　鬆口理想婚期

Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸「49齋」家人全到了！　父親誓護女兒名譽：會繼續努力

被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

星空下的黑潮島嶼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 專訪／胡宇威出道前職業曝！加入演藝圈遭爸反對　曾陷事業低潮全說了
  2. Energy唱一半突出事！　「集體身體不適」鬆口認了：有病
  3. 「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了
  4. 歌手為尹錫悅「怒罵李棟旭」：同名真丟臉！　過激發言惹議
  5. Mia當媽三個月曝兒子不愛喝奶　「憂營養不良」醫1句話化解她焦慮
  6. 中孝介涉性侵砲友發聲！　揭「被要求3P」過往：不驚訝他被捕
  7. 胡瓜穿高跟鞋「M字腿熱舞」性感畫面流出！　尬變裝皇后走秀拼了
  8. 直擊／張學友「上班路」再掀暴動！　粉絲暖心告白他大動作回應了
  9. Lulu邀前任阿達回家拍片　翻找交往禮物狂虧：離開我過這麼好！
  10. 錫蘭轉發愛莉莎莎自證文　諷批評者「巴不得你死」：解釋沒用

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366