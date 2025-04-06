男星演白色恐怖戰俘「全身燒傷」　認了承受極大痛苦：徹底被掏空

記者黃庠棻／台北報導

劇集《星空下的黑潮島嶼》聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

首播第一集與第二集播出後，立刻在網上引發討論，網友反映除了醫療畫面寫實又緊張外，劇中人物情感更是令人揪心落淚，在OTT平台也順勢竄入排行榜第三名。本週日播出最新集數預告中就可看出新生與家屬的親情羈絆與破胸手術場面，更加令人期待。

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▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

黃河回憶與韓寧的第一場對手戲「我們的第一場戲就是兩人相遇，透過小提琴讓愛情和關係萌芽了，那是我第一天拍攝並且以全日文表演，還要演奏小提琴，真的是技術含量爆表的一天。」黃河還坦言「壓力其實非常的大，但韓寧一直表現得很平靜淡定，我也感受到她的情緒，在表演的時候只要專注在對方身上，聆聽對方講話和投注她對於小提琴的喜愛，最終成功完成這場艱難的戲。」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

飾演全身燒傷戰俘的鍾政均則表示「這應該是我演過內心最空的人，除了身體的大面積的燒燙傷已是極大痛苦，心裡卻連唯一可以支撐他的家人都不在身邊，感覺徹底被掏空了。」他還感慨「一想到當時到底又有多少人是這樣的遭遇？想著都覺得好難受。」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

另外談到與夏騰宏對戲，鍾政均也說「夏騰宏一直給我一種很穩定感，不管場上發生什麼，他都會讓你感覺很安全，最後一場離別戲，我們有眼神的交會，他看我的眼神就透露出很多情緒，彷彿就是在告訴我『沒事的，你會好好的。』」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

曾少宗在劇中飾演吳念軒老師，一名經歷日治時期的國小教師，他說「希望自己的學生能夠在那樣動盪的時代裡，對自我和未來有所覺醒、有所覺察，因為唯有擁有理想，人生才會有方向。」回想起不同的人生階段，他也有感而發地說「就像阿貴遇到徐老師一樣，我也曾遇到影響深遠的人。有時是一句話，有時是一個眼神，這些瞬間都成為我生命中的轉折點。而最像徐老師、始終支持我的，正是我的父母。雖然他們不完全了解演藝工作的挑戰，卻是我最重要的支柱。我常在情緒低落或喜悅時打電話回家，從他們平靜的聲音中獲得力量。」

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）

由柯智棠演唱的客語版片尾曲〈神的回信〉也適時承接帶來希望的感覺，網友紛紛表示可以讓他們在因劇情感動之際得到紓緩的力量，是本劇的一大亮點。另外還有幕後紀實專書及「線上登島」互動網站，幫助觀眾延伸閱讀，在劇情之外更了解製作過程及歷史背景。即將展開的「岸內小旅行」，則將帶民眾一窺鮮少對外界公開的場景面貌。

▲《星空下的黑潮島嶼》播出後，引起觀眾熱議。（圖／客家電視台提供）



《星空下的黑潮島嶼》是客家電視歷時三年耗資1.6億打造的旗艦劇集，集結了金獎團隊跟一流的演員陣容，由王牌製作人羅亦娌、湯昇榮、鄭凱駿共同打造，描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，用不一樣的視角切入，跳脫悲情加入了許多醫療與工藝的亮點元素，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命與如何為了無生趣的火燒島帶來希望。每周日晚間9點，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，一週兩集，週一、週二晚間10點在客家電視也有重播。台視主頻則自4月5日起，每週六晚間10點播出一集。