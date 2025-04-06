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日AV女神皈依伊斯蘭引退「遭疑搞行銷」！　她親揭真相：我不在乎

記者黃皓瑋／綜合報導

現年29歲的美籍日裔AV女神Rae Lil Black（本名Kae Asakura），近期突然宣布引退，並表明自己已經皈依了伊斯蘭教，也刪光了社群平台上的清涼辣照，僅留下身穿伊斯蘭服飾的日常照。然而她的這些舉動，卻遭部分網友質疑是行銷噱頭，對此她也出面解釋，並直言網友「不需要知道意圖」。

▲Rae Lil Black突宣布收山，嚇到不少粉絲。（圖／翻攝自Rae Lil Black IG）

▲Rae Lil Black突宣布引退，讓不少粉絲相當震驚。（圖／翻攝自Rae Lil Black IG）

Rae Lil Black日前在個人抖音頻道上傳影片，坦言自己近期引退、皈依的聲明被質疑是在做行銷，不過她直言自己並不是很在乎這些言論：「他們（網友）不需要知道我的意圖，而且最重要的是我與真主之間的意圖。」

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Rae Lil Black坦言在宣布引退、皈依伊斯蘭教以後，她的粉絲數變少了，不喜歡她的人則變得更多：「如果這是行銷手段，那它真的做得很爛。」她也自曝正在依循伊斯蘭教義禁食當中，反問網友：「如果我是為了行銷，幹嘛連這種事情都做？」

▲▼SWAG紳士遊戲《這個面試有點硬》發表會，《AV帝王2》日籍美裔AV女神 Rae lil black。（圖／記者李毓康攝）

▲Rae lil black曾演出過台灣AV作品。（圖／資料照／記者李毓康攝）

Rae Lil Black曾是色情影片網站Pornhub前20名的大咖女優，也演出過台灣AV作品《鮑魚遊戲2》，並在年初來台參加發佈記者會。然而她其實曾飽受情緒問題困擾，甚至傳出患有憂鬱症，近期她分享自己探索伊斯蘭文化的旅程，自曝在馬來西亞受到穆斯林的熱情款待，影響了她對信仰的看法，也因為經歷了這段體驗，讓她重新審視自己的人生方向，最終選擇信奉伊斯蘭教。

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