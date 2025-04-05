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被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　打卡按摩吐14字洩心境

記者王靖淳／綜合報導

頑童MJ116新歌〈無袂煞〉2日釋出後掀起不小討論，瘦子唱道「他不拜關二哥，ozi他只勾二嫂」時，被外界質疑是在開嗆歌手ØZI過往與吳卓源、自己表哥間的感情紛爭，就連歌手謝和弦昨（4）日也在社群發文，大罵前妻Keanna。為此，Keanna稍早透過IG限動發聲了。

▲▼謝和弦。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord阿扣）

▲謝和弦發文嗆前妻Keanna。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord阿扣）

面對謝和弦社群發文開嗆的內容，Keanna今（5）日在IG限動曬出一張躺在椅子上看電影的照片，可見到她把腳伸直放在一張黃色躺椅上，手上還疑似拿著一杯飲品，背景則是正在播放電影的電視螢幕，心情似乎沒有受到前夫影響，同時也配文寫道「兩人一間，按摩看電影，今晚好睡了。」

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▲▼謝和弦前妻。

▲Keanna透過IG限動分享近況。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

謝和弦昨（4）日深夜突然發文開嗆前妻，同時也在文中附上頑童新歌〈無袂煞〉的歌詞截圖。他指控女方不只婚內偷約炮還暈船，甚至還先告他外遇、舉報他吸毒，認為對方被寫進瘦子的歌詞裡根本活該，不過最讓他最傻眼的是，前妻自爆懷孕後還約砲，「難怪胎盤死胎，根本沒有心跳。」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲▼謝和弦嗆前妻。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲謝和弦發文嗆前妻Keanna。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦R-chord阿扣）

事實上，Keanna在2022年曾公開發文稱「一直扎在我心裡，幼稚又成熟的327紅髮男孩」，並在文末曖昧標記「#ØZI」，透露和ØZI有過關係。為此，ØZI的經紀人事後證實，他和Keanna確實是認識的朋友，但面對女方稱「我們曾經有關係，現在沒關係」，經紀人則表示女方說詞一直反反覆覆，「我們真的也不知道該怎麼回應。」

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謝和弦, 瘦子, Keanna, ØZI

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