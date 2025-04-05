台AV女優胎尼「露點片等2年還沒上」　親吐赴日出道背後內幕

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）上個月底在日本二度出道，昨（4）日她發文分享去年曾參與公視電影「拍射吧！廷方」的拍攝，同時也透露其實2年前她還有拍過一部露點片，不過該片如今還沒上映仍在後製階段。

▲胎尼上個月底在日本二次出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼發文分享，去年她經歷出道失敗的低潮，但在拍完公視電影「拍射吧！廷方」後不久就順利出道，讓她感到非常開心，並邀請大家去欣賞這部作品。她提到，以電影來說這部片真的算很快就上映，並透露，她在2023年初曾參與人生第一部露點片的拍攝，同時也表示，這部作品成為她後來決定轉戰日本AV界的關鍵。

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▲胎尼透露有未上映的露點片。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼提到，她2023年末到日本拍片，中間還經歷出道失敗、面試、重拍、冷靜期等過程，如今時隔2年多的時間，這部露點片始終還沒上架，還處在後製的階段。事實上，胎尼去年2月才以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後和合作片商發生糾紛，讓她赴日發展受阻，時隔一年時間，她在今年2月28日宣布在日本二度出道，並開心表示「想不到連續兩年都在228官宣出道，真的不是我決定日期的。」