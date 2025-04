韓星破天荒福利！ROCKY陪吃烤肉、一對一合照　票價最貴8000元

記者吳睿慈/台北報導

南韓男歌手ROCKY(朴慜赫)於2023年離開團體ASTRO後,現以個人身份活動中,他即將在5月來到台灣與粉絲見面,破天荒祭出超寵粉絲福利,除了可以一對一合照,更會抽出40位幸運的粉絲參加烤肉派對,ROCKY滿心期待地喊話:「想到演唱會結束隔天,能放鬆好好跟HAMO(粉絲名稱)盡情吃烤肉,就覺得很幸福!」

▲ROCKY即將來台舉辦粉絲演唱會。(圖/歐妮娛樂、WONIJIN CO提供)



ROCKY即將於5月2日於華山文創Legacy Taipei 5A館舉辦「2025 ROCKY FAN CONCERT [Wish Upon in Taipei]」,當天演唱會將帶來自身拿手好歌,他也將於隔天5月3日親自現身韓式烤肉店,與粉絲一起大啖、體驗傳統韓式烤肉,誠意滿滿的他,還會和粉絲進行「一對一」合照,帶給粉絲有吃有玩有得拿的多重享受。

粉絲演唱會主旨為「Wish Upon(許願)」,ROCKY親自參與這次的演出前製企劃,也在工作之餘收集歌迷許願已久的歌單,承諾會帶給HAMO最帥氣的新歌舞台,也透露屆時將會有台、韓兩地的特別嘉賓登台。

特別的是,ROCKY選在週五晚上開唱,應景地在官方IG帳號進行Energy〈星期五晚上〉16蹲挑戰,出道以來就以舞蹈機器著稱的他,蹲起來毫不費力、帥氣指數破表,令HAMO更加期待在演唱會當天看到更多不同樣貌的ROCKY。

▲ROCKY祭出陪吃烤肉、一對一合照福利,票價最貴8000元。(圖/歐妮娛樂、WONIJIN CO提供)



活動票價分為VIP區8000元、A區4000元、B區3500元、C區3000元、身心席1500元,福利包括全區典藏紀念小卡、印簽海報外,還有搶先看彩排(共280人)、HI-TOUCH擊掌(共350人)、10人一組團體照(共240人)、親簽專輯(共50人)等,並在另外抽出40位幸運的HAMO與他一起同歡吃BBQ烤肉PARTY。