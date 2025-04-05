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韓星破天荒福利！ROCKY陪吃烤肉、一對一合照　票價最貴8000元

記者吳睿慈／台北報導

南韓男歌手ROCKY（朴慜赫）於2023年離開團體ASTRO後，現以個人身份活動中，他即將在5月來到台灣與粉絲見面，破天荒祭出超寵粉絲福利，除了可以一對一合照，更會抽出40位幸運的粉絲參加烤肉派對，ROCKY滿心期待地喊話：「想到演唱會結束隔天，能放鬆好好跟HAMO（粉絲名稱）盡情吃烤肉，就覺得很幸福！」

▲▼韓星破天荒福利！ROCKY陪吃烤肉、一對一合照　票價最貴8000元。（圖／歐妮娛樂、WONIJIN CO提供）

▲ROCKY即將來台舉辦粉絲演唱會。（圖／歐妮娛樂、WONIJIN CO提供）

ROCKY即將於5月2日於華山文創Legacy Taipei 5A館舉辦「2025 ROCKY FAN CONCERT [Wish Upon in Taipei]」，當天演唱會將帶來自身拿手好歌，他也將於隔天5月3日親自現身韓式烤肉店，與粉絲一起大啖、體驗傳統韓式烤肉，誠意滿滿的他，還會和粉絲進行「一對一」合照，帶給粉絲有吃有玩有得拿的多重享受。

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粉絲演唱會主旨為「Wish Upon（許願）」，ROCKY親自參與這次的演出前製企劃，也在工作之餘收集歌迷許願已久的歌單，承諾會帶給HAMO最帥氣的新歌舞台，也透露屆時將會有台、韓兩地的特別嘉賓登台。

特別的是，ROCKY選在週五晚上開唱，應景地在官方IG帳號進行Energy〈星期五晚上〉16蹲挑戰，出道以來就以舞蹈機器著稱的他，蹲起來毫不費力、帥氣指數破表，令HAMO更加期待在演唱會當天看到更多不同樣貌的ROCKY。

▲ROCKY陪吃烤肉、一對一合照　票價最貴8000元。（圖／歐妮娛樂、WONIJIN CO提供）

▲ROCKY祭出陪吃烤肉、一對一合照福利，票價最貴8000元。（圖／歐妮娛樂、WONIJIN CO提供）

活動票價分為VIP區8000元、A區4000元、B區3500元、C區3000元、身心席1500元，福利包括全區典藏紀念小卡、印簽海報外，還有搶先看彩排（共280人）、HI-TOUCH擊掌（共350人）、10人一組團體照（共240人）、親簽專輯（共50人）等，並在另外抽出40位幸運的HAMO與他一起同歡吃BBQ烤肉PARTY。

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