ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

畢書盡合體大咖男團「重現〈流星雨〉」！　粉絲驚喜暴動

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡正在積極籌備4月19日在北流的演唱會，目前門票已售罄，昨晚他在大甲舉辦的「媽祖之光」演出登場，特別在演出尾聲準備了驚喜舞台，與同門的超人氣男團Ozone合唱溫暖情歌〈流星雨〉，當Ozone隨著歌曲現身，7帥組成限定組合同台，現場氣氛完全引爆，嗨到最高點。

▲▼畢書盡、Ozone合作舞台。（圖／索尼提供）

▲畢書盡、Ozone合作舞台。（圖／索尼提供）

畢書盡表示，很開心能跟Ozone一起帶給粉絲不一樣的舞台，Ozone更是一直很期待能與他同台演出，見到畢書盡都化身粉絲，講到畢書盡的代表作全都停不下來，直說：「希望能和Bii哥有更多的合作！」他也開心回應：「一定要的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了這次的演出，畢書盡和Ozone特別抽空在排練室彩排，雙方是第一次合作，Ozone在前輩面前演唱格外戰戰兢兢，十分投入練唱。畢書盡也感受到Ozone的認真，得知要跟Ozone合作驚喜舞台時，一方面很開心，但下一秒就想到「Ozone都這麼有活力，很會跳舞，該不會是要一起跳舞吧！」最後討論出合唱〈流星雨〉時，他笑說鬆了一口氣，「可以一起唱抒情歌，真的太好了。」Ozone佳辰接說：「聽說哥最近為了演唱會有在練舞，剛好我們也會跳舞。」

在排練空檔，哲言說：「如果還有機會合作，想一起唱〈Come Back to Me〉，因為去KTV一定會點這首。」文廷說：「以前看偶像劇都有Bii哥的歌，像〈轉身之後〉，都很喜歡。」團員更直呼聽畢書盡都沈醉中。之前畢書盡為了演出將頭髮染成紅色，和出道時染了大半年紅髮的哲言撞色，Ozone先前在公司巧遇染紅髮的畢書盡，哲言馬上說：「很帥，我染過紅色我知道。」其他成員立刻打趣說：「大家一致公認Bii比較帥！」笑翻全場。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#李珠珢 碰上全壘打 甜笑扭腰超可愛～哈！哈哈！哈哈哈哈

推薦閱讀

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

天王太暖！木村拓哉點名致謝台灣保鑣　「一人送一個香奈兒」幕後曝光

天王太暖！木村拓哉點名致謝台灣保鑣　「一人送一個香奈兒」幕後曝光

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

葉欣眉直腸罹病經紀人證實　梁赫群人在日本也發聲了

葉欣眉直腸罹病經紀人證實　梁赫群人在日本也發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

天王太暖！木村拓哉點名致謝台灣保鑣　「一人送一個香奈兒」幕後曝光

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

畢書盡, Ozone

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不只會跳舞了！「梅根VS.艾蜜莉亞」AI終極對決　《窒友梅根2.0》恐怖升級
  2. Andy曬自拍「預告新企劃準備中」　6字鬆口未來動向
  3. L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻
  4. 賈永婕開球「被尪虧表情猙獰」　翻白眼回嗆：煩耶我使勁全身力氣
  5. 畢書盡合體大咖男團「重現〈流星雨〉」！　粉絲驚喜暴動
  6. 張學友開唱才第一天　「江蕙現蹤」小巨蛋放話了：麥克風我拿走囉！
  7. 家寧昔客串長壽劇「慫恿搭訕片段被挖」　網洗版狂酸：本色演出
  8. 金秀賢《Real》換導演黑幕反轉？　原導演遭爆涉貪下車急喊冤
  9. 婁峻碩、焦凡凡沖繩婚禮結束1個月　宣布「愛的結晶製作中」：看了都會笑
  10. 胡宇威擔心瓦斯氣爆　蔡凡熙認「沒天分」雨中爭吵

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366