畢書盡合體大咖男團「重現〈流星雨〉」！　粉絲驚喜暴動

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡正在積極籌備4月19日在北流的演唱會，目前門票已售罄，昨晚他在大甲舉辦的「媽祖之光」演出登場，特別在演出尾聲準備了驚喜舞台，與同門的超人氣男團Ozone合唱溫暖情歌〈流星雨〉，當Ozone隨著歌曲現身，7帥組成限定組合同台，現場氣氛完全引爆，嗨到最高點。

▲畢書盡、Ozone合作舞台。（圖／索尼提供）

畢書盡表示，很開心能跟Ozone一起帶給粉絲不一樣的舞台，Ozone更是一直很期待能與他同台演出，見到畢書盡都化身粉絲，講到畢書盡的代表作全都停不下來，直說：「希望能和Bii哥有更多的合作！」他也開心回應：「一定要的！」

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為了這次的演出，畢書盡和Ozone特別抽空在排練室彩排，雙方是第一次合作，Ozone在前輩面前演唱格外戰戰兢兢，十分投入練唱。畢書盡也感受到Ozone的認真，得知要跟Ozone合作驚喜舞台時，一方面很開心，但下一秒就想到「Ozone都這麼有活力，很會跳舞，該不會是要一起跳舞吧！」最後討論出合唱〈流星雨〉時，他笑說鬆了一口氣，「可以一起唱抒情歌，真的太好了。」Ozone佳辰接說：「聽說哥最近為了演唱會有在練舞，剛好我們也會跳舞。」

在排練空檔，哲言說：「如果還有機會合作，想一起唱〈Come Back to Me〉，因為去KTV一定會點這首。」文廷說：「以前看偶像劇都有Bii哥的歌，像〈轉身之後〉，都很喜歡。」團員更直呼聽畢書盡都沈醉中。之前畢書盡為了演出將頭髮染成紅色，和出道時染了大半年紅髮的哲言撞色，Ozone先前在公司巧遇染紅髮的畢書盡，哲言馬上說：「很帥，我染過紅色我知道。」其他成員立刻打趣說：「大家一致公認Bii比較帥！」笑翻全場。