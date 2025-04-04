直擊／活動剛開始「國寶級神顏」男星失蹤了！永瀨廉迷路突現身2樓

記者吳睿慈／台北報導

日本團體King & Prince成員永瀨廉4日首度在台灣舉辦見面會，活動以戲劇《和富家少爺的戀愛太難了》為主題，下午場在3點準時開演，怎料，活動開始竟上演藝人失蹤的戲碼，永瀨廉驚喜從2樓出現並表示「自己迷路了」，特地安排了從2樓近距離登場的橋段，讓歌迷全場驚喜不已，尖叫聲連連。

▲永瀨廉首度訪台，見面會上不斷放電，全場粉絲尖叫聲四溢。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



永瀨廉4日一連下午、晚上共2場活動在Zepp New Taipei與粉絲見面，兩場吸引超過2000人。他首次來到台灣見粉絲，對於活動細節用心，活動開始突然上演「藝人失蹤」意外，他接著從2樓驚喜現身，為的就是要更進一步接觸粉絲，自虧「迷路了」，特地從2樓登台，觀眾席近距離看到「國寶級神顏」的真面目，尖叫聲四溢。

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▲永瀨廉在活動上玩遊戲闖關。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



活動上，永瀨廉揭秘《和富家少爺的戀愛太難了》拍攝秘辛，現場爆料NG王是西畑大吾，「有一場戲是我故意逗他笑，那時候鏡頭在西畑身上，我就故意害他笑，他一直笑場大概拍了10次」，他透露通常西畑大吾NG的狀況皆不是忘詞，而是西畑大吾會不小心冒出關西腔。

見面會他還上演挑戰夾咖啡豆，如果過關就能獲得台灣特產，手巧的他，把24顆咖啡豆夾進容器裡，現場得到獎品「鳳梨酥」，台上迫不及待吃起來，他初次品嚐台灣代表性美食，驚訝呼喊「太好吃了！」

▲永瀨廉首次吃到鳳梨酥。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



他還放送粉絲福利，現場學了一句撩妹中文「你是我的小籠包」，雖不知道意思，但台下尖叫聲超熱情，他笑喊：「我也不知道意思，但大家反應很好，大家笑得很開心，所以這句應該很帥吧？」得知含義後，他加碼再講一次，這次愛心還放送飛吻，全場笑得超開心。

▲永瀨廉神顏被封「國寶級男神」。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



他感性致謝台灣粉絲的支持，「見面會時間很快就過了，很捨不得，很開心有機會透過戲劇作品來台灣跟大家見面，希望以後也有機會透過King & Prince來台舉辦演唱會」，盼日後再與粉絲見面。