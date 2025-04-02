全恩菲疑來台受阻！網挖過往5脫序行徑　動向受關注「本尊吐真實心聲」

記者孟育民／台北報導

23歲韓籍啦啦隊女神全恩菲曾是女團「ANS」的成員，後來轉戰韓職起亞虎，成為李多慧、李雅英、李珠珢等人的學妹，在台韓兩地都擁有高人氣，昨（1日）更驚喜現身台灣，似乎有意來台發展，未來動向備受關注。不過隨著新球季開幕，球場名單仍不見全恩菲名字；有業界人士透露，因為全恩菲曾憂鬱試圖輕生，導致許多球團都不敢動作，如今有網友翻出全恩菲過往5點脫序行為，再度掀起熱議。

▲全恩菲來台動向備受關注。（圖／翻攝自全恩菲IG）

全恩菲在2019年加入女團「ANS」，團體出道一年就解散，因此她轉往啦啦隊起亞虎發展，算是知名度頗高。先前她曾在社群發文：「好想快點去台灣。」似乎有意來台發展，掀起外界關注，然而她昨低調現身台灣，原以為是要和球團簽約，不過她事後卻意有所指發文表示，「雖然我哭著笑著掙扎著，但我很開心」，心情疑似相當低落。如今又爆出球團因為她過往偏激行為以及在社群發文的負面情緒，仍在觀望中。對此，全恩菲目前都尚未做出回應。

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▲全恩菲昨現身台灣，還有大批粉絲接機。（圖／翻攝自全恩菲IG）

另外，有網友在社群挖出全恩菲的過往，包括全恩菲曾以高調、強勢的形象出現在大眾視野中，經常穿著名牌服飾，並在韓國擔任啦啦隊員時駕駛保時捷上下班。該網友表示，全恩菲在擔任啦啦隊員期間，對工作態度也顯得不夠穩定，「愛跳不跳的，都跳沒多久就不跳了」，短短時間內便兩進兩出，惹出不少爭議。

據了解，全恩菲在韓國最後一次跳啦啦隊是2024年7月，當時她在IG公開了自己和饒舌歌手Leellamarz的戀情，並曬出與男友的合照。不過，該貼文隨後被她刪除，之後也就沒再跳過啦啦隊。



