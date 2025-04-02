ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林可唯痛失愛犬「發病到離世僅3天」！　相伴16年崩潰喊：無法接受

記者顧齊祐／綜合報導

本土劇女星林可唯2023年與入圍金曲獎的歌手李崗霖結婚，並在去年（2024）順利生下女兒，一家三口幸福美滿。然而，近日林可唯在Facebook上透露，她的愛犬「毛球」突然離世，且從發現生病至離世才過3天，令她相當悲痛。

▲林可唯的愛犬「毛球」。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）

▲林可唯的愛犬「毛球」。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）

林可唯在Facebook發文表示，在帶毛球進行例行健康檢查時，發現其胰臟發炎，但指數不高。醫生為毛球貼了嗎啡貼片並開了消炎藥，她還特地購買了低脂處方奶和罐頭。然而，僅僅三天後，毛球就離世了。林可唯難過地說「怎麼才三天，你就去當小天使了，三天⋯⋯才三天⋯⋯要我怎麼接受」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林可唯愛犬毛球健康檢查時發現胰臟發炎。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）

▲林可唯愛犬毛球健康檢查時發現胰臟發炎。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）

林可唯接著在貼文中緬懷道「陽台還晾著剛洗好的床跟床單準備幫你換，廚房幫你新買的碗才剛打開，冰箱還冰著幫你做的鮮食泥」。她坦言，從16年前毛球四個月大時將其帶回家起，就知道這一天會來臨，但當真正面對時，仍無法接受。她心碎地說「16年，我的人生三分之一都有你在，要我怎麼習慣沒有你的生活，心都碎了，好痛好痛」。

▲林可唯愛犬毛球檢查出生病至離世，僅過了三天。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）

▲林可唯愛犬毛球檢查出生病至離世，僅過了三天。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）

最後，林可唯深情地說道，毛球是她的第一個小孩，「媽媽到哪裡都帶著你，你無時無刻的陪伴，快樂悲傷你都在，永遠依偎著我」。但還是無法接受毛球離世的消息，哭喊「媽媽好想你」。

▲林可唯無法接受愛犬離世。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）

▲林可唯無法接受愛犬離世。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

推薦閱讀

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

金秀賢絕地大反攻！「列10點真相」猛打《橫豎》證據：決不姑息

金秀賢絕地大反攻！「列10點真相」猛打《橫豎》證據：決不姑息

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

金秀賢絕地大反攻！「列10點真相」猛打《橫豎》證據：決不姑息

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林可唯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 丁噹征戰「海拔3000公尺高山」　差點發生意外...驚險過程曝
  2. IU被問李鍾碩看《苦盡柑來》感想！　笑回：他忙到沒時間看
  3. 啦啦隊Wendy「自爆被偷拍3次」　轉發1文開罵：噁男們在想什麼？
  4. 孫翠鳳記者會開嗆大女兒「抱怨長得醜」　她不留情面當場回嘴！
  5. 林可唯痛失愛犬「發病到離世僅3天」！　相伴16年崩潰喊：無法接受
  6. 吳宣儀《浪姐6》錄完癱軟倒地！「工作人員抱下台」畫面曝光
  7. 已婚男星八點檔「共浴」成熟姐姐！　她剛好生理期…差點血染浴缸
  8. 金秀賢絕地大反攻！「列10點真相」猛打《橫豎》證據：決不姑息
  9. 《黑澀會》米奇不孕吐「憂生笨寶寶」　一查嚇壞：腦波弱媽求安慰
  10. 直擊／搶看木村拓哉「400人擠爆機場」！　粉絲「只看到1秒」當場哭了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366