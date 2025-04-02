林可唯痛失愛犬「發病到離世僅3天」！　相伴16年崩潰喊：無法接受

記者顧齊祐／綜合報導

本土劇女星林可唯2023年與入圍金曲獎的歌手李崗霖結婚，並在去年（2024）順利生下女兒，一家三口幸福美滿。然而，近日林可唯在Facebook上透露，她的愛犬「毛球」突然離世，且從發現生病至離世才過3天，令她相當悲痛。

▲林可唯的愛犬「毛球」。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）



林可唯在Facebook發文表示，在帶毛球進行例行健康檢查時，發現其胰臟發炎，但指數不高。醫生為毛球貼了嗎啡貼片並開了消炎藥，她還特地購買了低脂處方奶和罐頭。然而，僅僅三天後，毛球就離世了。林可唯難過地說「怎麼才三天，你就去當小天使了，三天⋯⋯才三天⋯⋯要我怎麼接受」。

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▲林可唯愛犬毛球健康檢查時發現胰臟發炎。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）



林可唯接著在貼文中緬懷道「陽台還晾著剛洗好的床跟床單準備幫你換，廚房幫你新買的碗才剛打開，冰箱還冰著幫你做的鮮食泥」。她坦言，從16年前毛球四個月大時將其帶回家起，就知道這一天會來臨，但當真正面對時，仍無法接受。她心碎地說「16年，我的人生三分之一都有你在，要我怎麼習慣沒有你的生活，心都碎了，好痛好痛」。

▲林可唯愛犬毛球檢查出生病至離世，僅過了三天。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）



最後，林可唯深情地說道，毛球是她的第一個小孩，「媽媽到哪裡都帶著你，你無時無刻的陪伴，快樂悲傷你都在，永遠依偎著我」。但還是無法接受毛球離世的消息，哭喊「媽媽好想你」。

▲林可唯無法接受愛犬離世。（圖／翻攝自Facebook／林可唯 大有可唯）