蕭敬騰還原求婚Summer「等爸回覆過程」哭了！　親曝愛妻在家地位

記者黃庠棻／台北報導

由張懷秋、金牌製作人孫鑠仁（大毛）主持的Podcast頻道《白日夢非常秋》推出後獲得廣大迴響，最新一集於今（2）日上架，邀來金曲歌王蕭敬騰獻出Podcast初體驗，節目上他大方分享從火爆浪子到音樂天王的「Second Chance」轉折點，還開玩笑放話如果找他演「角頭」，他可以一秒變身。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

蕭敬騰的成名之路絕對少不了幕後經紀人也是他的愛妻Summer，甜蜜自曝現在每天都會撒嬌跟太太「求鼓勵」，甜笑表示「我很需要被鼓勵，越在乎的人，你會越希望能帶給你力量。」《白日夢非常秋》已在各大Podcast平台及官方YouTube頻道同步上架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）



蕭敬騰透露出道前16歲時因為個性火爆，是大家眼中的「壞孩子」，惹出不少麻煩事端，之後他接受輔導兩年，脾氣才漸漸收斂起來，當時的輔導員循循善誘鼓勵他用音樂去教導其他的問題青少年與社區長輩，還幫他提報「善心人士獎」，並連續兩年獲獎，大大地改變了他的人生觀。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

出道後，蕭敬騰經常被問「你的轉折點是什麼？」外界可能都以為是音樂，他表示「但其實是人。是當時的輔導員一步步地引導一個青少年走向正軌，讓我可以分享身上值得閃光的一面，甚至去影響其他人，我很感謝社會曾經給我的幫助，賦予我的人生有了第二次機會。」

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）



張懷秋與蕭敬騰相識於歌手跑宣傳時期，兩人不僅曾各自帶父母同台錄節目，私下還經常相約打籃球而結下好交情。張懷秋直說兩人認識至今沒看過蕭敬騰生氣的樣子，在球場上的情商也非常高，結果張懷秋忍不住自曝「因為在球場上生氣的都是我！」一番「太chill」的自我爆料引得現場哄堂大笑。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

而張懷秋印象深刻當年蕭敬騰上「超級星光大道」歌唱比賽踢館一戰成名，節目播出時正在逛夜市的他，突然接到母親來電「你知道蕭敬騰嗎？他唱歌非常棒，快點找人來簽他！」讓他一頭霧水。蕭敬騰聞言大笑表示「我差點變成你旗下藝人。」

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）



蕭敬騰當年參加歌唱比賽爆紅之後，因為不太會與人客套說話，更擔心自己可能會說錯話，造就出道時「省話一哥」的螢幕形象，他笑稱「因為我覺得我當時講話是很粗的，所以把這部分的自己藏起來了，如果現在要找我演角頭，我可以一秒給你。」樂得一旁製作人孫鑠仁（大毛）趕緊請大家錄影截圖留存。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

而蕭敬騰也解密當年爆紅後，只認定要與經紀人Summer簽約的原因「因為她從不跟我談未來，在她身上我看到像當年輔導員一樣『陪我說話』的人，我就是在找一個讓我安心的人。」他與經紀人愛妻Summer在愛情長跑16年後，於前年決定攜手步入人生下一個階段，他帶著忐忑心情向父母傳訊息，正式稟告兩人交往與即將結婚一事，講到等待父親回覆的細節激動處，哽咽淚灑錄音室。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

蕭敬騰坦言相當感謝父母的體諒與無條件的支持，還假裝吃味表示「現在Summer在我們家好像變成獨生女一樣，我父親把最好吃的菜、最好的禮物都先留給Summer，我都覺得你要不要這麼誇張。」身為好友的張懷秋看到蕭敬騰如此幸福的模樣，相當為他感動。蕭敬騰也以自身為例鼓勵大家「永遠懷抱感恩的心，努力生活、努力開心，才能傳遞給大家更開心的作品。」