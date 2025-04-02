ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭敬騰還原求婚Summer「等爸回覆過程」哭了！　親曝愛妻在家地位

記者黃庠棻／台北報導

由張懷秋、金牌製作人孫鑠仁（大毛）主持的Podcast頻道《白日夢非常秋》推出後獲得廣大迴響，最新一集於今（2）日上架，邀來金曲歌王蕭敬騰獻出Podcast初體驗，節目上他大方分享從火爆浪子到音樂天王的「Second Chance」轉折點，還開玩笑放話如果找他演「角頭」，他可以一秒變身。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

蕭敬騰的成名之路絕對少不了幕後經紀人也是他的愛妻Summer，甜蜜自曝現在每天都會撒嬌跟太太「求鼓勵」，甜笑表示「我很需要被鼓勵，越在乎的人，你會越希望能帶給你力量。」《白日夢非常秋》已在各大Podcast平台及官方YouTube頻道同步上架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

蕭敬騰透露出道前16歲時因為個性火爆，是大家眼中的「壞孩子」，惹出不少麻煩事端，之後他接受輔導兩年，脾氣才漸漸收斂起來，當時的輔導員循循善誘鼓勵他用音樂去教導其他的問題青少年與社區長輩，還幫他提報「善心人士獎」，並連續兩年獲獎，大大地改變了他的人生觀。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

出道後，蕭敬騰經常被問「你的轉折點是什麼？」外界可能都以為是音樂，他表示「但其實是人。是當時的輔導員一步步地引導一個青少年走向正軌，讓我可以分享身上值得閃光的一面，甚至去影響其他人，我很感謝社會曾經給我的幫助，賦予我的人生有了第二次機會。」

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

張懷秋與蕭敬騰相識於歌手跑宣傳時期，兩人不僅曾各自帶父母同台錄節目，私下還經常相約打籃球而結下好交情。張懷秋直說兩人認識至今沒看過蕭敬騰生氣的樣子，在球場上的情商也非常高，結果張懷秋忍不住自曝「因為在球場上生氣的都是我！」一番「太chill」的自我爆料引得現場哄堂大笑。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

而張懷秋印象深刻當年蕭敬騰上「超級星光大道」歌唱比賽踢館一戰成名，節目播出時正在逛夜市的他，突然接到母親來電「你知道蕭敬騰嗎？他唱歌非常棒，快點找人來簽他！」讓他一頭霧水。蕭敬騰聞言大笑表示「我差點變成你旗下藝人。」

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

蕭敬騰當年參加歌唱比賽爆紅之後，因為不太會與人客套說話，更擔心自己可能會說錯話，造就出道時「省話一哥」的螢幕形象，他笑稱「因為我覺得我當時講話是很粗的，所以把這部分的自己藏起來了，如果現在要找我演角頭，我可以一秒給你。」樂得一旁製作人孫鑠仁（大毛）趕緊請大家錄影截圖留存。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

而蕭敬騰也解密當年爆紅後，只認定要與經紀人Summer簽約的原因「因為她從不跟我談未來，在她身上我看到像當年輔導員一樣『陪我說話』的人，我就是在找一個讓我安心的人。」他與經紀人愛妻Summer在愛情長跑16年後，於前年決定攜手步入人生下一個階段，他帶著忐忑心情向父母傳訊息，正式稟告兩人交往與即將結婚一事，講到等待父親回覆的細節激動處，哽咽淚灑錄音室。

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

▲蕭敬騰登上張懷秋主持的Podcast節目《白日夢非常秋》。（圖／犢影制作、有意思國際傳播提供）

蕭敬騰坦言相當感謝父母的體諒與無條件的支持，還假裝吃味表示「現在Summer在我們家好像變成獨生女一樣，我父親把最好吃的菜、最好的禮物都先留給Summer，我都覺得你要不要這麼誇張。」身為好友的張懷秋看到蕭敬騰如此幸福的模樣，相當為他感動。蕭敬騰也以自身為例鼓勵大家「永遠懷抱感恩的心，努力生活、努力開心，才能傳遞給大家更開心的作品。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

推薦閱讀

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蕭敬騰, Summer, 張懷秋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾國城陷爭議！慘丟主持、代言「一年損失600萬」　出道30年爆事業危機
  2. 美女主播「照胃鏡拒打無痛」　狂省5萬吐心聲：習慣成自然
  3. 蕭敬騰還原求婚Summer「等爸回覆過程」哭了！　親曝愛妻在家地位
  4. 金秀賢不認與金賽綸未成年戀愛　宣布「提告《橫豎》」：將提證據證明
  5. 金鐘視帝穩交圈外女友！　黃河罕見談戀情羞笑…被問結婚全說了
  6. 男團ARKis登台突激動爆哭！　意外曝光「建築業富二代」驚人身世
  7. 吳婉君遭趙駿亞家暴「記者會喊卡」　廠商發聲：對合作夥伴的尊重
  8. 豬哥亮秀場賺超飽「鈔票塞滿車」！　鳳飛飛遭黑道拿西瓜刀追殺...秘辛曝光
  9. 尋人！林嘉宏、黃美文、席敬倫在哪裡？　陳玉勳召喚《熱帶魚》主角現身
  10. 于正轟：演員最無恥自帶編劇！「大男主刪女主戲份」網瘋猜他炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366