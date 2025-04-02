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串流收視週榜／《我獨自升級2》完結橫掃4平台冠軍！他演臥底霸榜5週

記者陳芊秀／綜合報導

改編自南韓人氣漫畫的動畫《我獨自升級》第2季《起於闇影》於3月29日播出完結篇，在台灣橫掃4家串流平台第一，超越了電影、日韓台陸劇等影視節目。本週還有韓劇《臥底高中》大結局，《ETtoday星光雲》整理最新一週串流收視排行。

friDay影音／《臥底高中》完結

▲▼friDay影音收視週榜（3/24-3/30）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（3/24-3/30）。（圖／friDay影音提供）

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《臥底高中》描述國家情報員偽裝成高中生，潛入校園追查高宗皇帝失蹤金條的下落的故事，由徐康俊主演。打從開播起就火速衝佔平台第一，至今共霸榜5週排行冠軍，該劇於3月29日播出大結局。

▲▼《臥底高中》完結。（圖／friDay影音提供）

▲《臥底高中》完結。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《我獨自升級2》完結

▲▼Hami Video收視週榜（3/24-3/30）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（3/24-3/30）。（圖／Hami Video提供）

《我獨自升級》第2季於3月29日完結，不僅在Hami Video收視第一，強勢橫掃LINE TV、KKTV、MyVideo收視冠軍，在friDay影音也排行第4，被視為日本冬季最強動畫。韓劇《協商的技術》故事邁入新高潮，李帝勳扮演洞察力強的談判專家，每週都精彩上演解決集團危機，最新第8集收視數字再衝新高，是平台綜合榜收視第3名。

▲▼收視週榜（3/24-3/30）。（圖／翻攝自X）

▲《我獨自升級2》橫掃台灣4大串流平台第一。（圖／翻攝自X）

iQIYI／白鹿《北上》奪冠

▲▼iQIYI收視週榜（3/24-3/30）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（3/24-3/30）。（圖／iQIYI提供）

大陸女星白鹿是90後戲劇小花（花旦），擁有多部主演代表作，繼仙俠劇《白月梵星》後，火速又有新劇《北上》播出。該劇屬於年代家庭劇，不走偶像劇路線，劇集改編自徐則臣的同名小說，描述運河沿岸居住的幾家人悲歡離合，在大陸播出收視也不俗。GD權志龍的綜藝《Good Day》因暫停一週播出，排名也因此下降。

KKTV／波瑠《EYESEE》完結

▲▼KKTV收視週榜（3/24-3/30）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（3/24-3/30）。（圖／KKTV提供）

本週也是日本戲劇、動畫完結的一週。《我獨自升級》人氣橫掃海內外，緊接著波瑠主演的刑事劇《EYESEE～瞬間記憶搜查·柊班～》也於3月25日大結局。該劇描述女主角是警視廳「柊班」主任，擁有瞬間記憶的能力，帶領一群刑警連破奇案，在台灣收視穩居前3高，完結篇在KKTV平台排行第2名。

LINE TV／大陸2短劇衝榜

▲▼LINE TV收視週榜（3/24-3/30）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（3/24-3/30）。（圖／LINE TV提供）

大陸短劇的影響力在今年顯得格外強勢，在台灣也表現在收視排行上。繼10分鐘短劇《雨愛千金》擠進收視前十名，另一部甜寵短劇《我的差評女友》也進入第10名，熱門前10部作品，就有兩部是短劇。《我的差評女友》描述飯店試睡員與飯店總監的浪漫邂逅，由邢昭林和盧洋洋主演。除此之外，LINE TV冠軍是動畫《我獨自升級2》，第2、3名皆是台劇《秘書俱樂部》、《阿榮與阿玉》。

MyVideo／《我獨自升級2》超越電影戲劇

▲▼MyVideo收視週榜（3/24-3/30）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（3/24-3/30）。（圖／MyVideo提供）

動畫《我獨自升級2》完結篇吸引大批觀眾追看，在MyVideo綜合型平台也是領先其他電影、戲劇節目。第2名是動畫電影《哆啦A夢：大雄的地球交響樂》，第3名是韓片《辣手警探2》，第4名趙露思出道作《鳳囚凰》，製作人是于正，是2018年的陸劇，上線後仍吸引台灣觀眾的好奇。

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