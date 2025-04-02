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很多男生這樣！Sandy爆料尪「1特殊習慣」 秒被打臉：純粹妳老公怪

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女。有趣的是，近日被問到老公是否有怪癖時，她毫不猶豫地說出口，「但是我聽說很多男生都會這樣。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲Sandy爆料老公特殊的穿搭習慣。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

Sandy在《小姐不熙娣》爆料，在很冷的時候，老公會在球褲外面套上一件棉褲，此舉讓她相當不解，「那你為什麼不直接穿棉褲就好？」然而，助理主持人派翠克和3位男來賓都說不會這麼穿，「那純粹就是妳老公怪，妳不要什麼事都講到全部男生喔！」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy馬上被派翠克吐槽。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

於是，Sandy又追加了一個她覺得男生很奇怪的行為，點餐的時候如果有先說好分食，那麼一切就沒問題；但女生若沒有先問「你等一下會分我嗎」就直接想分食的話，男生就會不高興。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲Sandy分享另一個她覺得男生很奇怪的行為。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

對此，派翠克認為女生很常爆點食物，什麼都想吃當然沒問題，但他如果已經點了剛好夠自己吃的份量，女生還想分食的話，他會有食物少一半的感覺。

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