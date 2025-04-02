金秀賢找的鑑識所「曾誤判N號房」！出包黑歷史起底　報告1句話尷尬了

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢3月31日回應和金賽綸的相關爭議，卻仍引發諸多批評聲浪，他主張金賽綸家屬編造KakaoTalk內容，並出示自己花錢請鑑識機構分析的結果，但如今被發現他委託的鑑識公司其實公信力不足，曾錯誤判斷過N號房事件。

▲金秀賢。（圖／達志影像）

金秀賢控訴金賽綸遺屬編造對話紀錄，因而將對方公開的對話截圖和自己手中有的訊息內容，提交給科學分析機構進行檢驗，而檢驗結果顯示兩方對話當事者為不同人。不過據《스타뉴스》報導，金秀賢委託的機構其實公信力不足，該機構名為「真實分析中心（트루바움）」，由犯罪心理學博士金美英創立，曾擔任檢察廳專業調查諮詢委員、性暴力相關專家等職位。

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然而，金美英曾在SBS節目《想知道真相》中分析「N號房」主謀趙主彬的訊息時，分析判斷出趙主彬是「40多歲的知識分子」，結果被證明是錯誤的，趙主彬當年年僅25歲。而在金秀賢提出的鑑定報告中，有網友發現內容指出2016年和2018年金賽倫的KakaoTalk對話者可能不是金秀賢的可能性為92%，後面補充一句「仍有8%判斷錯誤的可能性」。

▲金秀賢提供的鑑識報告被揪出有可疑之處，下為本站翻譯。（圖／翻攝自網路）



由於「真實分析中心」並非像國立科學搜查研究院一般的國家單位，而是一家私人機構，因此大眾對「金秀賢KakaoTalk報告」仍然抱有懷疑態度。另一方面，金秀賢向YouTube頻道「橫豎研究所」和金賽綸遺屬求償共計120億韓元的損害賠償，但根據法院訴狀，其實他只提出了110億韓幣的金額，前後說法又有出入。