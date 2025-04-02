接八點檔「還沒出場就被罵」！吳東諺演富二代…網批：王大陸都比他好

▲吳東諺近期加入8點檔演出，還沒正式出場就挨網友罵。（民視提供）



圖文／鏡週刊

前陣子王大陸企圖逃兵意外引發案外案，他和特斯拉司機爆衝突，於是教唆打人，因此遭到社會各界撻伐；一向熱愛結合時事的8點檔將案件寫入劇情，找白家綺老公吳東諺演出劇中白目富二代一角，複製貼上王大陸特斯拉案，不料卻引起網路上一片罵聲，網友批「看到他就莫名煩躁」「王大陸都演得比他好」。

演出台語八點檔經驗沒有老婆白家綺豐富的吳東諺，因外型受限，連續3檔戲都演敗家子，網友批「看不出他的角色有什麼不同」「演技堪憂」等，加上王大陸日前剛入伍，觀眾記憶猶新，時事話題最近被寫進民視八點檔《好運來》劇情，觀眾看了直接把怒火發洩在吳東諺身上。

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▲王大陸傳出教唆打人，在流出的監視器畫面中，他不爽比中指。



觀眾入戲 看預告開罵

《好運來》劇情描述吳東諺在機場叫來特斯拉，下車後發現手機掉在車上而狂拍車窗，司機怒氣沖沖跟他槓上，還酸吳東諺：「我根本沒有鎖門…難道你這穿著時髦的大少爺，連電動車的門都不會開？」見吳東諺開始支吾其詞，司機再虧「你不是很有錢？連電動車都沒有搭過？」劇情複製時事，引發熱議。

▲8點檔《好運來》裡，吳東諺演出如同王大陸和特斯拉司機爭執的情節。（翻攝自民視戲劇館YouTube）



▲吳東諺在8點檔《好運來》中拿現金給特斯拉司機卻遭拒收，擦出火藥味。（翻攝自民視戲劇館YouTube）



35歲的吳東諺小白家綺5歲，演出校園劇《我的老師叫小賀》後成名，之後演了4部台語八點檔；或許是因為外型，不是當富二代就是敗家子，幾乎跳脫不了同類型角色的命運，其實有客觀的網友說：「他就是適合這種人設。」也有人酸他，「還說要特別揣摩這次的角色，結果根本是之前的角色。」

吳東諺坦言：「還沒出場就被罵了。」觀眾看預告，就知道他又演性情浮躁的敗家子，他有些無奈地說：「演什麼角色不是我能決定，只能接受。」但其實他一開始看到劇本，並沒有想太多，「很清楚八點檔常跟著時事走，只是剛好劇情主軸在我身上，內容參考時事也很正常。」他認為照劇本演出，也是演員職業道德的一部分。

▲白家綺（右）和吳東諺（左）夫唱婦隨曾出席艾叻沙餐廳新店開幕。



機會教育 不怕小孩看

飾演不討喜的角色，是否會怕小孩看到？吳東諺說：「我又不是做虧心事，我是工作賺錢。」他說演出負面教材也不是壞事，有時候可以透過劇情機會教育，「爸爸是在演戲，不要跟爸爸一樣，趁機引導小孩。」吳東諺也分享，有時收工回家，小孩還沒睡，會跟他討論劇情。

▲吳東諺（左二）之前在過年特別節目和同門師兄弟演出。左起為黃新皓、余思達與于浩威。（翻攝自吳東諺IG）



只是因搬演王大陸事件而挨轟，吳東諺說，會避免去看網路負面留言，「有些人除了罵角色，連現實生活也罵，不被影響很難。」坦言這些都是演員要概括承受的一部分。



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