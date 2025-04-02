ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

接八點檔「還沒出場就被罵」！吳東諺演富二代…網批：王大陸都比他好

【獨家】【反派顧人怨】劇情拷貝王大陸案　吳東諺八點檔吸觀眾炮火

▲吳東諺近期加入8點檔演出，還沒正式出場就挨網友罵。（民視提供）

圖文／鏡週刊

前陣子王大陸企圖逃兵意外引發案外案，他和特斯拉司機爆衝突，於是教唆打人，因此遭到社會各界撻伐；一向熱愛結合時事的8點檔將案件寫入劇情，找白家綺老公吳東諺演出劇中白目富二代一角，複製貼上王大陸特斯拉案，不料卻引起網路上一片罵聲，網友批「看到他就莫名煩躁」「王大陸都演得比他好」。

演出台語八點檔經驗沒有老婆白家綺豐富的吳東諺，因外型受限，連續3檔戲都演敗家子，網友批「看不出他的角色有什麼不同」「演技堪憂」等，加上王大陸日前剛入伍，觀眾記憶猶新，時事話題最近被寫進民視八點檔《好運來》劇情，觀眾看了直接把怒火發洩在吳東諺身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【反派顧人怨】劇情拷貝王大陸案　吳東諺八點檔吸觀眾炮火

▲王大陸傳出教唆打人，在流出的監視器畫面中，他不爽比中指。

觀眾入戲　看預告開罵

《好運來》劇情描述吳東諺在機場叫來特斯拉，下車後發現手機掉在車上而狂拍車窗，司機怒氣沖沖跟他槓上，還酸吳東諺：「我根本沒有鎖門…難道你這穿著時髦的大少爺，連電動車的門都不會開？」見吳東諺開始支吾其詞，司機再虧「你不是很有錢？連電動車都沒有搭過？」劇情複製時事，引發熱議。

【獨家】【反派顧人怨】劇情拷貝王大陸案　吳東諺八點檔吸觀眾炮火

▲8點檔《好運來》裡，吳東諺演出如同王大陸和特斯拉司機爭執的情節。（翻攝自民視戲劇館YouTube）

【獨家】【反派顧人怨】劇情拷貝王大陸案　吳東諺八點檔吸觀眾炮火

▲吳東諺在8點檔《好運來》中拿現金給特斯拉司機卻遭拒收，擦出火藥味。（翻攝自民視戲劇館YouTube）

35歲的吳東諺小白家綺5歲，演出校園劇《我的老師叫小賀》後成名，之後演了4部台語八點檔；或許是因為外型，不是當富二代就是敗家子，幾乎跳脫不了同類型角色的命運，其實有客觀的網友說：「他就是適合這種人設。」也有人酸他，「還說要特別揣摩這次的角色，結果根本是之前的角色。」

吳東諺坦言：「還沒出場就被罵了。」觀眾看預告，就知道他又演性情浮躁的敗家子，他有些無奈地說：「演什麼角色不是我能決定，只能接受。」但其實他一開始看到劇本，並沒有想太多，「很清楚八點檔常跟著時事走，只是剛好劇情主軸在我身上，內容參考時事也很正常。」他認為照劇本演出，也是演員職業道德的一部分。

【獨家】【反派顧人怨】劇情拷貝王大陸案　吳東諺八點檔吸觀眾炮火

▲白家綺（右）和吳東諺（左）夫唱婦隨曾出席艾叻沙餐廳新店開幕。

機會教育　不怕小孩看

飾演不討喜的角色，是否會怕小孩看到？吳東諺說：「我又不是做虧心事，我是工作賺錢。」他說演出負面教材也不是壞事，有時候可以透過劇情機會教育，「爸爸是在演戲，不要跟爸爸一樣，趁機引導小孩。」吳東諺也分享，有時收工回家，小孩還沒睡，會跟他討論劇情。

【獨家】【反派顧人怨】劇情拷貝王大陸案　吳東諺八點檔吸觀眾炮火

▲吳東諺（左二）之前在過年特別節目和同門師兄弟演出。左起為黃新皓、余思達與于浩威。（翻攝自吳東諺IG）

只是因搬演王大陸事件而挨轟，吳東諺說，會避免去看網路負面留言，「有些人除了罵角色，連現實生活也罵，不被影響很難。」坦言這些都是演員要概括承受的一部分。


更多鏡週刊報導
【反派顧人怨】八點檔女星壞女人演太多　竟被兒子同學怒罵「是綠茶」
【獨家】【夫妻拚江山】簽入蕭敬騰夫妻旗下　賈靜雯修杰楷西進拚江山
【夫妻拚江山】陶李夫妻投資「辣杯杯」風光一時　和股東發生糾紛鬧上法院

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【當情侶為洗碗爭執】女友以為贏了這局 沒想到大反轉！

推薦閱讀

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

瑤瑤南下衝警局做筆錄！　怒斥「爛人還是得靠自己一一消滅」

瑤瑤南下衝警局做筆錄！　怒斥「爛人還是得靠自己一一消滅」

金秀賢自爆？記者會「對話分析藏端倪」《橫豎》嘲笑：你傻子嗎

金秀賢自爆？記者會「對話分析藏端倪」《橫豎》嘲笑：你傻子嗎

獨家／前女團成員爆拍戲遭排擠　幕後主使者「竟是八點檔女星」

獨家／前女團成員爆拍戲遭排擠　幕後主使者「竟是八點檔女星」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

瑤瑤南下衝警局做筆錄！　怒斥「爛人還是得靠自己一一消滅」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小米SU7起火3女慘死車中！網紅「雷軍差不多了」直播片被挖急發文
  2. 彭于晏緋聞4情史全是女神！昔被拍「蔡依林進出家中」秘戀3年遭阻撓
  3. 溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話
  4. 接八點檔「還沒出場就被罵」！吳東諺演富二代…網批：王大陸都比他好
  5. 小孟老師／4月2日星座運勢　射手開心上班「獎金兌現」
  6. 直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底
  7. 劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤
  8. 彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應
  9. 賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝
  10. 韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366