孫安佐再過兩天退伍！孫鵬：當職業軍人也不錯　游安順虧「有真槍拿」

記者蕭采薇／台北報導

大愛劇《九如一家人》請到「大哥專業戶」孫鵬飾演洗白的老大，游安順跟范瑞君飾演黃鐙輝父母。孫鵬受訪時透露，兒子孫安佐再過兩天就退伍，也透露孫安佐當兵後，變成比較穩重。孫鵬甚至表示，希望孫安佐簽下去，成為職業軍人，一旁的游安順則虧說：「（這樣）有真槍可以拿。」

▲《九如一家人》孫鵬飾演洗白的老大。（圖／大愛提供）

孫鵬透露，孫安佐對訓練內容駕輕就熟，「他每週放假回家，都說太過癮了，訓練很輕鬆。」不過也透露孫安佐當兵後變得比較沈默寡言，倒不是說被霸凌，孫鵬表示：「我所謂沉默寡言另外一種說法是指穩重了，男孩子都當過兵嘛，看事情角度多多少少會不一樣。」

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但再大在父母眼中都是孩子，孫鵬一邊說覺得孫安佐去當職業軍人也不錯，一邊也擔心兒子，希望他不要把工作侷限YouTuber，而是繼承父母衣缽當演員。孫鵬說：「將來我接到工作，看他有沒有興趣一起參與，不管幕前或幕後，希望有天跟他演同一部戲。」也笑說目前還沒跟孫安佐討論後，只是藉此喊話。

▲（左起）游安順、范瑞君、孫鵬出席《九如一家人》茶敘。（圖／大愛提供）

孫鵬飾演的是洗白後的大哥，讓更生人有地方工作，但事實上並不是表裡如一。孫鵬說看完劇本覺得，他飾演的「雄哥」，是要讓看戲的年輕人或家人了解，選擇工作時要慎選老闆「眼見不為憑，還是要觀察職場老闆，從小地方就能看到事情真假」。就像劇中孫鵬收更生人黃冠智為義子，「雄哥」要他站在利益的角度放棄朋友，但是黃冠智還是站在義氣的角度沒有放棄朋友。

▲（左起）游安順、范瑞君、孫鵬出席《九如一家人》茶敘。（圖／大愛提供）

游安順在劇中因為被妻子范瑞君被譏笑是無用男人，遁入酒空世界，會言語暴力或酒後失控。范瑞君說大愛劇的家暴戲拍攝手法屬於意象式，可能連聲音都沒有「可是我們兩個喊到聲嘶力竭，他(游安順)也是打到筋疲力盡，我們兩個在地上爬來爬去、追來追去，休息的時候兩個人都在喘」。兒子黃鐙輝跑來救媽媽范瑞君，游安順說「他掐我脖子真的來，我真的快窒息了」，就像擂台上已經拍手喊停了還不放。

▲游安順在劇中因為被譏笑是無用男人，遁入酒空世界。（圖／大愛提供）



范瑞君說她在劇中飾演的媽媽「不是賢妻良母型的，是很會潑冷水」，印象最深刻的就是兒子黃鐙輝偷了她的巧克力送給繼女謝語恩當聖誕禮物，范瑞君毫不留情的在飯桌上直接拆穿沒有聖誕老公公「那就是我的巧克力，請孫女吃可以，但是不能用偷的。」

▲范瑞君說她在劇中飾演的媽媽「不是賢妻良母型的，是很會潑冷水」。（圖／大愛提供）

孫鵬不論在電影或電視都成了「大哥專業戶」，他說演戲快四十年了，從來沒有怕被定型過「因為可以接重複的角色，對演員是一個福氣，演大哥以後人家就不找你演大哥，那也是一種否定」，不斷被找去演大哥、不斷的被找去演家暴的爸爸，也是另類的肯定。

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