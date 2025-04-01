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Super Junior厲旭要來台南！全中運「表演嘉賓」出爐　陣容超狂

記者劉宜庭／綜合報導

第114屆全國中等學校運動會將於4月19日至24日在台南盛大登場，這場睽違22年重返府城的體育盛事，不僅有超過1萬8千名選手及隊職員齊聚一堂，更邀請到超強卡司為賽會揭開序幕，其中最吸睛的亮點之一，正是韓國天團 Super Junior 成員厲旭將現身開幕典禮！

▲Super Junior厲旭要來台南！全中運「表演嘉賓」出爐　陣容超狂。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲黃偉哲透露Super Junior厲旭即將來台南全中運擔任表演嘉賓。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

台南市長黃偉哲今（1日）在社群平台表示：「我代表全臺南的市民邀請國人，4/19~4/24來臺南參與全國喜愛競技運動的中學生，最重要的賽會。」他透露，市府從去年7月起即全力籌備，由7部41組組成的執行委員會嚴陣以待，致力提供選手們最專業的舞台，展現青春實力，這次不僅有精彩賽事，還能趁機賞花、遊玩府城美景，享受道地台南美食。

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4月19日的開幕典禮，將於台南亞太國際棒球訓練中心主球場舉行，主舞台設計靈感來自棒球元素，並邀請到華南金控盃少棒賽台南代表隊選手領唱國歌。至於表演陣容則星光熠熠，包括金曲歌王盧廣仲、人氣團體玖壹壹、新生代女團GENBLUE幻藍小熊、爆紅偶像女團日本CUTIE STREET，以及南韓天團Super Junior 成員厲旭，消息一出令粉絲期待不已。

▲Super Junior厲旭要來台南！全中運「表演嘉賓」出爐　陣容超狂。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲Super Junior厲旭要來台南！全中運「表演嘉賓」出爐　陣容超狂。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲Super Junior厲旭要來台南！全中運「表演嘉賓」出爐　陣容超狂。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲Super Junior厲旭要來台南！全中運「表演嘉賓」出爐　陣容超狂。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲全中運邀來多組藝人擔任開幕典禮表演嘉賓。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

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Super Junior, 厲旭, SJ, 全中運, 台南, 黃偉哲

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