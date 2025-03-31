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24歲小林歌穗「無預警宣布退出演藝圈」！　掰了11年私立惠比壽中學

記者劉宜庭／綜合報導

日本女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗宣布將於2025年6月28日從團體畢業，並全面退出演藝圈。由於她20日才跟團員舉行15周年演唱會，30日就宣布退團、退圈消息，令大批粉絲震驚不已。

▲女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗宣布將於2025年6月28日從團體畢業。（圖／翻攝自小林歌穗IG）

▲小林歌穗將於6月從團體「私立惠比壽中學」畢業。（圖／翻攝自小林歌穗IG）

▲女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗宣布將於2025年6月28日從團體畢業。（圖／翻攝自小林歌穗IG）

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▲小林歌穗宣布將退出演藝圈。（圖／翻攝自小林歌穗IG）

「突然的公告讓大家嚇一跳，真的很抱歉。」早在4年前，小林歌穗開始思考關於畢業的事，當時團體從六人制加入新成員後，迎來轉型與變化。她坦言，看著組合持續進化，自己也開始反思未來：「過去總覺得會一直當下去，但看到新成員加入後的樣貌，讓我想，不如試著從『惠比壽中學』的軸心走出來，重新看看屬於自己的生活。」

小林歌穗原本就決定在本月20日於埼玉超級競技場舉辦的演唱會之後再宣布畢業，該場也是她與粉絲約定已久的重要舞台：「我也想純粹地傳遞與大家之間的承諾與感謝。所以才選擇在這個時機點公開。真的很抱歉。」

距離正式畢業只剩3個月，小林歌穗感性表示：「雖然短暫，但在魔法解除之前，我希望能以私立惠比壽中學的小林歌穗的身分，和成員、工作人員以及各位家人粉絲們一起好好享受這段青春時光！我會努力到最後，希望你們能溫柔地陪著我走完這段旅程。」

▲女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗宣布將於2025年6月28日從團體畢業。（圖／翻攝自小林歌穗IG）

▲女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗宣布將於2025年6月28日從團體畢業。（圖／翻攝自小林歌穗IG）

▲女團「私立惠比壽中學」24歲成員小林歌穗宣布將於2025年6月28日從團體畢業。（圖／翻攝自小林歌穗IG）

▲小林歌穗不久前才與團體「私立惠比壽中學」一起舉行演唱會。（圖／翻攝自小林歌穗IG）

在聲明發出之前，小林歌穗分別在不同時機向成員告知這項決定，資深成員們表示早有預感，與她同期的中山莉子則表示雖然理解但目前仍有未完成的使命。至於年紀較小的「妹妹成員們」，她則在去年春季巡演期間向大家坦白。

小林歌穗坦言，「其實，我從來對演藝圈或偶像都沒有興趣。」12歲的她陰錯陽差地加入了事務所，一路走來心中信念並非「我想當偶像」，而是「想成為私立惠比壽中學的一員」。她從13歲開始，就全心投入團體活動，「不過，就像每個人都有自己的人生一樣，我也想站在屬於自己的軸心上，好好思考自己的未來。於是我做出了『走向外面的世界』這個決定。」

小林歌穗也向日媒透露，由於過去完全沒有打工經驗，如今想要實際走入社會看看，來可能會透過學習、插畫、設計等發展個人興趣，也不排除透過社群平台繼續分享歌聲。

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小林歌穗, 私立惠比壽中學

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