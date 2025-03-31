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詹懷雲新片角色本來是柯震東演！　導演一句玩笑話…他秒大方包場

記者黃庠棻／台北報導

林奕嵐、詹懷雲主演的青春奇幻愛情片《命中註定那頭鵝》上映以來，主創團隊勤跑映後，各界包場不斷，28日晚間還有柯震東包場請粉絲看電影，監製劉宛玲更驚爆他和導演楊宥瑜的緣分，原來他差點成為「那頭鵝」。

▲柯震東包場請粉絲看《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

▲柯震東包場請粉絲看《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

這場由柯震東包場的映後活動，主創團隊包括監製劉宛玲、導演楊宥瑜和主演林奕嵐、陽靚都出席，一開場柯震東就搞笑說「我是詹懷雲，謝謝大家。」全場哄堂大笑。楊宥瑜導演則說自己近期常在Threads上「已讀亂回」，想藉此讓更多人注意到《命中註定那頭鵝》。

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導演楊宥瑜說道「有一天我就已讀亂回到凱凱（柯震東小名）回我，我說『如果是欣梅爾的話，應該會包場吧』。」果然以柯震東喜歡的動漫《葬送的芙莉蓮》吸引到他的注意，當場爽快回覆答應包場。

▲柯震東包場請粉絲看《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

▲柯震東包場請粉絲看《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

柯震東不但包場邀請粉絲觀影、特別站上映後QA的舞台，還主動讚詹懷雲的表演，他對觀眾說「（導演當初）確實當時找過我，但詹懷雲演得很好，而且我沒有詹懷雲的腹肌，可能也演不出來『何德利』，所以這是最好的選角。」眾主創、觀眾聞言都為柯震東的大器拍手；令人好奇詹懷雲要是能到場，他會什麼反應。

▲柯震東包場請粉絲看《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

▲柯震東大讚詹懷雲。（圖／台北双喜提供）

雖然沒有參與演出，但柯震東阿莎力包場請粉絲一起看《命中註定那頭鵝》，女主角林奕嵐問觀眾：「謝謝你們來看，你們覺得好看嗎？」陽靚則說「希望你們可以多幫忙分享，支持新導演。」聽到台下有人說已經「第13刷」，柯震東吃驚：「13刷！天啊！好屌！」

▲柯震東包場請粉絲看《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

▲《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

現場觀眾好奇問林奕嵐「阿德利企鵝的味道是什麼」，林奕嵐說「是很安心的味道，或者是詹懷雲身上嬰兒油的味道。」柯震東則在映後結束前，把握機會向林奕嵐提問「以你的超能力來說，我是哈士奇還是阿德利企鵝？」一度讓林奕嵐笑到不已，後來在導演救援下，林奕嵐害羞道「你也是阿德利企鵝。」

▲柯震東包場請粉絲看《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

▲《命中註定那頭鵝》。（圖／台北双喜提供）

《命中註定那頭鵝》由新銳導演楊宥瑜編劇、執導，破億國片《孤味》製作團隊彼此影業打造，主演包括林奕嵐、詹懷雲、納豆、陽靚、陳華等實力派演員；以企鵝「一生只愛一頭鵝」的情感觀點為靈感，探討「愛情究竟是命中註定，還是需要勇敢追愛」的議題，敘事風格幽默輕快，全台熱烈上映中。

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命中註定那頭鵝, 詹懷雲, 林奕嵐, 納豆

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