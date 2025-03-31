記者劉宜庭／綜合報導

現年50歲的香港前TVB藝人李忠希（Jones），自2020年離開效力22年的無綫電視後，鮮少公開亮相。近年他正式轉型為正骨復位治療師，不僅考取專業證照，還與朋友合資6位數開設正骨館，積極開拓事業第二春，吸引不少藝人好友如馮素波、徐榮、張美妮等人前往支持。

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▲李忠希近年轉行當正骨復位治療師。（圖／翻攝自李忠希IG）

李忠希曾是歌手出身，1999年以李中希之名推出專輯《太著緊》，憑此奪下「叱咤樂壇生力軍男歌手銅獎」，與當屆金獎得主鄭中基、銀獎得主陳奕迅並列為同期新星。其後他轉戰演藝圈，加入TVB第13期藝員訓練班，與林峯、楊茜堯（原名楊怡）同屆，曾演出多部人氣劇集如《識法代言人》、《Only You只有您》、《點解阿Sir係阿Sir》、《回到三國》等，亦曾擔任節目《東張西望》主持。期間一度轉往港視發展，2014年重返TVB，直到2020年正式離巢。

▲李忠希自歌手出身，後來轉戰戲劇、綜藝圈表現亮點。（圖／翻攝自李忠希微博）

2019年李忠希因健康問題暴瘦，後來證實患有甲狀腺功能亢進症（甲亢），經治療與休養後，他決定另起爐灶，考取正骨師資格並展開新職涯。不久前他替一位全身刺青的年輕人啪骨的影片在網路上爆紅，網友驚呼「這臉好眼熟」，更笑稱看對方痛到變臉就知道李忠希的手勢夠專業。

經常踢足球的港星徐榮更公開拍片推薦：「踢完球最需要的，就是像Jones這樣的正骨高手來修復！」李忠希除了實際替客人治療，還親自負責店鋪行銷工作，不僅展現藝人多才一面，也顯示他為了家庭堅持打拼的精神，以實際行動證明，不管在哪個舞台，只要努力一樣能發光發熱。