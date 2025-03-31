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金曲樂團「尋人啟事」拓展版圖！跨界合作國際品牌

記者許逸群／台北報導

金曲樂團「尋人啟事」近一年多來演出活動滿檔，且有眾多品牌的跨界合作，他們打趣表示：「正在把燒光的錢賺回來。」此外，他們坦言，阿卡貝拉本來就很小眾，他們更是以創作為主，近期一直在重新整理團隊未來的方向，「一直在思考，要用怎樣的方式呈現給歌迷。」

▲▼金曲樂團「尋人啟事」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金曲樂團「尋人啟事」專訪近年與多個品牌合作。（圖／記者湯興漢攝） 

「尋人啟事」成軍十年多來走過浮沉，他們坦言：「我們很在自己的世界。以前太想讓大家知道我們，太想要表現自己，站在聆聽你們音樂的人面前的時候，想跟他們產生共鳴。現在不要想著炫技，只想好好地把故事說出來。」不過他們也說，雖然會調整創作內容，但不會改變團隊的表演初衷。

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▲▼金曲樂團「尋人啟事」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼金曲樂團「尋人啟事」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

「尋人啟事」近年在各界大放異彩，近期更是被許多國際知名品牌受邀跨界演出，及接到不少知名廠商要求量身製作廣告歌曲，除了為廠商寫歌與黃曉雯一起拍攝MV外，也受邀到台南奇美博物館演出。不僅如此，他們更被知名運動品牌愛迪達受邀擔任開幕的演出嘉賓。

此外，他們的跨界合作也不停歇。除了黃宣、卓義峯等知名歌手及國際超模杜威等都為「尋人啟事」的新單曲《一百種方式愛你》宣傳外，他們更將與「朱宗慶打擊樂團」首度合作，接下來將進行合作的中南巡迴演出。他們興奮表示：「一直很喜歡跨界的嘗試，也很期待這次的挑戰！」

「尋人啟事」近年大放異彩，「聲」影邁向國際，並與眾多知名品牌，而他們的粉絲年紀也越來越廣。他們笑說：「之前售票演出，有國小生自己來看，也有媽媽推著娃娃車來。」他們也希望，能夠逐漸走向國際化，讓更多人看到他們的演出。

▲▼金曲樂團「尋人啟事」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲不僅音樂風格多變，大夥的個性也越來越活潑。（圖／記者湯興漢攝）

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尋人啟事, 一百種方式愛你, 金曲

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