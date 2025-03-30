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獨家／台9歲童星遊釜山被認出！謝以樂曾拍韓團MV…網紅媽還原過程

記者黃庠棻／專訪

醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》緊湊情節加上深度探討社會議題，播出後收到許多觀眾好評，除了「越南影帝」連炳發、張鈞甯、夏騰宏、蔡亘晏（爆花）的精湛演技之外，飾演張鈞甯患有腦性麻痺兒子「晧晧」的童星謝以樂的表現更是讓觀眾眼睛為之一亮。

▲▼ 《The Outlaw Doctor 化外之醫》童星謝以樂專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲童星謝以樂在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演張鈞甯兒子。（圖／記者黃克翔攝）

謝以樂從6歲開始演戲，第一部作品是即將上映的電影《刺心切骨》，接下來是魏德聖導演執導的《BIG》，第一部挑戰的影集便是《The Outlaw Doctor 化外之醫》，最近還出演了韓團YOUNG POSS的新歌〈COLD〉MV。

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▲▼ 《The Outlaw Doctor 化外之醫》童星謝以樂專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲童星謝以樂在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演張鈞甯兒子。（圖／記者黃克翔攝）

其實謝以樂的媽媽「撒拉」是以穿搭在網路上聞名的網紅，在台北中山站附近也有開店面，他與妹妹謝以諾不時會在店裡出現，可愛的兄妹倆每次一現身都會吸引眾人目光，他在接受《ETtoday星光雲》專訪時，害羞表示「有被認出來，要求拍照」。

▲▼ 《The Outlaw Doctor 化外之醫》童星謝以樂專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲童星謝以樂演技受到關注 。（圖／記者黃克翔攝）

近日，謝以樂一家人到釜山旅遊，偶而一次搭地鐵時，遇到兩位像是國中生的姐姐一直盯著他看，撒拉在一旁補充「姐姐們看到他很激動，一直說『好像在哪裡看過他』，還問他『是不是有拍戲』」，後來媽媽拿出Instagram分享一家四口的照片後，兩位釜山姐姐才恍然大悟。

▲童星謝以樂在釜山被認出。（圖／翻攝自Instagram／ino_ile）

▲謝以樂一家四口到釜山玩。（圖／翻攝自Instagram／ino_ile）

而撒拉也大方在Instagram分享這段奇妙的相遇，兩位釜山姐姐看著謝以樂說道「他長得好像一個台灣演員，啊！是許光漢」，後來雙方還在地鐵站玩了一會才分離。謝以樂回想當時情境，童言童語說道「她們一直稱讚我handsome（帥氣），然後我就回Thank you」，互動相當可愛。

▲童星謝以樂在釜山被認出。（圖／翻攝自Instagram／ino_ile）

▲謝以樂在釜山被認出。（圖／翻攝自Instagram／ino_ile）

不僅如此，撒拉還補充說道，巧遇的那兩位釜山姐姐，後續將謝以樂的貼文全都按讚了一遍，讓她通知頻頻跳出被洗版，對方還相當貼心，傳了許多釜山景點、餐廳推薦，還約好下次要到台灣找謝以樂，甚至還瘋狂大讚「謝以樂長大不得了」。

▲童星謝以樂在釜山被認出。（圖／翻攝自Instagram／ino_ile）

▲謝以樂一家四口到釜山玩。（圖／翻攝自Instagram／ino_ile）

只不過，撒拉時常在網路上分享謝以樂的生活，不完全都收到正面的迴響，有一次喜愛打籃球的謝以樂到公園乖乖排隊等待籃筐，卻因年紀太小，遲遲無法等到空的籃筐，回到店內忍不住像媽媽哭訴此事，而撒拉將此事PO上網後，竟引來兩派聲浪，有人力挺謝以樂，但有不少網友開酸「小孩子玻璃心」。

▲▼ 《The Outlaw Doctor 化外之醫》童星謝以樂專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝以樂在Instagram上有許多粉絲 。（圖／記者黃克翔攝）

對此，撒拉心疼地表示「他只是個孩子，我也是想說分享這件事情，沒想到這篇文爆了，會想說為何要把小孩子的事情放這麼大」，謝以樂回想起這件事，心情似乎已經平復不少，他笑說「爸爸為了我回了好長的留言，那是我第一次看到爸爸這麼生氣」，撒拉也坦言「幸好以樂個性坦然，心理素質很堅強，不會往心裡去」。

▲▼ 《The Outlaw Doctor 化外之醫》童星謝以樂專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝以樂在Instagram上有許多粉絲 。（圖／記者黃克翔攝）

除了演戲之外，謝以樂目前就讀國小四年級，完全沒有落掉任何學習的時間，坦言自己最喜歡體育課，喜歡籃球、排球，但相當誠實地說道「我們程度算中等，沒有很厲害」，笑說自己最近在練習投籃，之前熱衷於蓋火鍋，直率說道「因為很帥」。

▲▼ 《The Outlaw Doctor 化外之醫》童星謝以樂專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝以樂分享學校生活 。（圖／記者黃克翔攝）

另外，謝以樂還喜歡自然課，談起上課期間做的實驗他雙眼散發光芒，開啟話匣子，瘋狂分享老師如何教學「毛細現象」、「通管原理」等，連小細節都記得相當清楚，他透露自己私下也喜歡拼拼圖、玩樂高，除了演員之外，還想當個建築師，希望未來可以蓋一棟大房子給爸媽住。

▲▼ 《The Outlaw Doctor 化外之醫》童星謝以樂專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝以樂分享學校生活 。（圖／記者黃克翔攝）

被問到同學是否知道他是演員，謝以樂大方承認「所有四年級都知道」，，表示自己算是學校的風雲人物，還幽默地說道「拍《BIG》時剃光頭，戴毛帽上課，那個時候算是『全盛時期』」，可愛的童言童語馬上讓現場笑翻。

▲▼ 《The Outlaw Doctor 化外之醫》童星謝以樂專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝以樂分享學校生活 。（圖／記者黃克翔攝）

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