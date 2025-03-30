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夏天大停電…剛辦完喪禮「死者突復活」　瑞典恐怖大師新作要上了

記者黃庠棻／台北報導

由北歐男神安德斯丹尼爾森李（Anders Danielsen Lie）、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）繼《世界上最爛的人》再度合體演出的驚悚奇幻電影《復活劫》（Handling the Undead），是挪威新銳女導演蒂亞·希維斯頓達（Thea Hvistendahl）的首部劇情長片。

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

該片劇情講述三個家庭在奧斯陸大停電後，面對剛死去親人歸來的驚恐與歡喜現象。全片以35釐米膠卷拍攝，冷冽色調搭配精心的場面調度，以及令人惴惴不安的配樂，營造出一場沉浸式的觀影體驗，不僅榮登「挪威奧斯卡」阿曼達獎（Amanda Awards）最大贏家，勇奪最佳攝影、最佳美術設計、最佳妝髮、最佳聲音設計等4項大獎，更獲美國「紐約時報」驚嘆「淒美揪心的愛的詩篇」。《復活劫》剛獲選本屆金馬奇幻影展，並預定於4月30日起全台上映。

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▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

《復活劫》劇情描述挪威首都奧斯陸的炎熱夏天，某次全市大停電後，異象落滿人間，長眠地下的男孩重新甦醒、遭遇死亡車禍的妻子睜眼復活、剛舉行葬禮的摯愛也突然歸來，三個原本痛徹心扉的家庭，竟在驚恐與歡喜之中，迎來他們死而復生的至親。

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

導演希維斯頓達以35釐米2齒孔特藝寬銀幕底片拍攝，營造出充滿死亡與重生的末世腐朽氣味，成功捕捉到每個角色的深濃情感。電影自去年美國日舞影展首映後便好評不斷，並獲美國「綜藝報」盛讚是一部「富含靈性的活屍噩夢！」

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

▲電影《復活劫》是「瑞典恐怖大師」倫德維斯特與挪威女導演希維斯頓達的首度合作。（圖／海鵬影業提供）

這部好評連連的《復活劫》是由《血色入侵》（Let the Right One In）原著作者、「瑞典恐怖大師」約翰傑維德倫德維斯特（John Ajvide Lindqvist）的暢銷小說〈斯德哥爾摩復活人〉所改編，並由他親自出任編劇。劇情藉「親人復活」的駭人事件，直擊人性最溫暖脆弱的一面，電影傷感卻療癒人心，不僅獲英國「獨立報」大讚「超越史蒂芬·金」，國際影媒更讚賞該片「顛覆過去類型片的風格」。

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，這位「瑞典恐怖大師」倫德維斯特，成名前竟曾是一位魔術師，不僅榮獲過「北歐魔術牌技比賽」亞軍，還擔任過12年的脫口秀喜劇演員。最後卻以小說處女作〈血色童話〉（Let the Right One In）勇奪全球各大文學獎、一舉成名，連改編成電影《血色入侵》都斬獲全球90座大獎。

特別的是，倫德維斯特這次編劇《復活劫》，竟偷偷將自己擔任脫口秀演員的經歷寫入劇中，並讓北歐男神安德斯丹尼爾森李（Anders Danielsen Lie）來作精湛詮釋，被讚美是獻給書迷、影迷的驚喜彩蛋。而這部充滿末世氣味的驚悚奇幻電影《復活劫》，將於4月30日起全台上映。

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