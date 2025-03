夏天大停電…剛辦完喪禮「死者突復活」　瑞典恐怖大師新作要上了

記者黃庠棻/台北報導

由北歐男神安德斯丹尼爾森李(Anders Danielsen Lie)、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇(Renate Reinsve)繼《世界上最爛的人》再度合體演出的驚悚奇幻電影《復活劫》(Handling the Undead),是挪威新銳女導演蒂亞·希維斯頓達(Thea Hvistendahl)的首部劇情長片。

▲電影《復活劫》講述面對死去親人歸來的驚恐與歡喜。(圖/海鵬影業提供)

該片劇情講述三個家庭在奧斯陸大停電後,面對剛死去親人歸來的驚恐與歡喜現象。全片以35釐米膠卷拍攝,冷冽色調搭配精心的場面調度,以及令人惴惴不安的配樂,營造出一場沉浸式的觀影體驗,不僅榮登「挪威奧斯卡」阿曼達獎(Amanda Awards)最大贏家,勇奪最佳攝影、最佳美術設計、最佳妝髮、最佳聲音設計等4項大獎,更獲美國「紐約時報」驚嘆「淒美揪心的愛的詩篇」。《復活劫》剛獲選本屆金馬奇幻影展,並預定於4月30日起全台上映。

《復活劫》劇情描述挪威首都奧斯陸的炎熱夏天,某次全市大停電後,異象落滿人間,長眠地下的男孩重新甦醒、遭遇死亡車禍的妻子睜眼復活、剛舉行葬禮的摯愛也突然歸來,三個原本痛徹心扉的家庭,竟在驚恐與歡喜之中,迎來他們死而復生的至親。

導演希維斯頓達以35釐米2齒孔特藝寬銀幕底片拍攝,營造出充滿死亡與重生的末世腐朽氣味,成功捕捉到每個角色的深濃情感。電影自去年美國日舞影展首映後便好評不斷,並獲美國「綜藝報」盛讚是一部「富含靈性的活屍噩夢!」

▲電影《復活劫》是「瑞典恐怖大師」倫德維斯特與挪威女導演希維斯頓達的首度合作。(圖/海鵬影業提供)



這部好評連連的《復活劫》是由《血色入侵》(Let the Right One In)原著作者、「瑞典恐怖大師」約翰傑維德倫德維斯特(John Ajvide Lindqvist)的暢銷小說〈斯德哥爾摩復活人〉所改編,並由他親自出任編劇。劇情藉「親人復活」的駭人事件,直擊人性最溫暖脆弱的一面,電影傷感卻療癒人心,不僅獲英國「獨立報」大讚「超越史蒂芬·金」,國際影媒更讚賞該片「顛覆過去類型片的風格」。

有趣的是,這位「瑞典恐怖大師」倫德維斯特,成名前竟曾是一位魔術師,不僅榮獲過「北歐魔術牌技比賽」亞軍,還擔任過12年的脫口秀喜劇演員。最後卻以小說處女作〈血色童話〉(Let the Right One In)勇奪全球各大文學獎、一舉成名,連改編成電影《血色入侵》都斬獲全球90座大獎。

特別的是,倫德維斯特這次編劇《復活劫》,竟偷偷將自己擔任脫口秀演員的經歷寫入劇中,並讓北歐男神安德斯丹尼爾森李(Anders Danielsen Lie)來作精湛詮釋,被讚美是獻給書迷、影迷的驚喜彩蛋。而這部充滿末世氣味的驚悚奇幻電影《復活劫》,將於4月30日起全台上映。