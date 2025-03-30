蕭敬騰、Summer結婚1年多太甜❤️　「沒上夫妻真人秀節目」原因曝

記者蔡琛儀／澳門報導

蕭敬騰昨（29日）在澳門舉辦演唱會，適逢隔天是他38歲生日，蕭敬騰在現場切蛋糕，許願「希望大家都好」，他感嘆現在很多人生活辛苦，「以前說世界和平、身體健康，這些都很基本，但現在我希望大家都好，當大家都好的時候，就不會有那麼多爭吵、爭奪和不好的情緒。」而他今天還要在澳門舉辦生日會，與粉絲共度。

▲蕭敬騰演唱會後和老婆Summer一起切蛋糕。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

經紀人老婆Summer分享，兩人不會特別在生日送禮，「隨時都在送，不會看節日。」自曝有一次特別訂製了LV的吉他收納箱，買了半年多都不見蕭敬騰拿出來用，後來忍不住問老公，蕭敬騰才含蓄說其實自己沒有尺寸適合的吉他。但老蕭笑說，自己其實買了支江詩丹頓的手錶，剛好在靠近生日時送到，意外成生日禮物。

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談到夫妻倆婚後相處，她笑說，自己從結婚到現在胖了3公斤，蕭敬騰則認為這樣很好，但也明天她擔心上鏡問題。由於夫妻倆是演藝圈出了名的恩愛，Summer坦言確實有許多夫妻真人秀節目邀約找上門，但考量「人家太太都是明星」，所以一直沒有答應。

此外，蕭敬騰昨受訪在媒體告知下，得知好友羅志祥的母親罹患阿茲海默症，露出相當驚訝表情，坦言很少看網路，「之前有見過他媽媽，但不是很熟。」而蕭媽媽去年也因膽結石膽管破裂，緊急送醫開刀治療，他說媽媽目前狀況都好，甚至還開始和他一起打網球。