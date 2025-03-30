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陳瑋薇報喜懷二寶！　備孕艱辛落淚「是不是做錯」心路歷程曝光

記者孟育民／台北報導

演員、主持人陳瑋薇多次入圍金鐘獎主持人獎項，她曾在49屆金鐘獎奪下兒童少年節目主持人獎，育有一子的她總想著再多生一胎，終於在今年驚喜懷上二寶，陳瑋薇透露二寶得來不易，在醫生的建議下嘗試試管，曾滿心期待植入胚胎，沒想到卻以失敗收場，陳瑋薇心累焦躁，甚至怪自己做錯事，好在有神隊友的鼓勵讓她不過低潮，陳瑋薇也再二次植入成功懷上二寶。

▲▼陳瑋薇喜懷二胎，全家人滿心期待新生命的到來。（圖／本人提供）

▲▼陳瑋薇喜懷二胎，全家人滿心期待新生命的到來。（圖／本人提供）

▲▼陳瑋薇喜懷二胎，全家人滿心期待新生命的到來。（圖／本人提供）

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39歲的陳瑋薇育有1子，但總想幫孩子再添個手足，考量到自己的年齡，想趁身體狀況還適合時懷孕，於是聽從醫生建議嘗試做試管嬰兒，陳瑋薇努力備孕一年半，這期間做了很多努力，包含調整作息、飲食、運動，還有各種檢查，緊著進入試管療程，從打排卵針、取卵、培養到植入，每一步都充滿挑戰。

陳瑋薇每天吃無數的藥、打針，賀爾蒙的變化讓體重增加、臉浮腫，但這都不影響陳瑋薇想再次當媽的決心，只是天不從人願，第一次植入卻失敗，這讓陳瑋薇陷入低潮，「懷疑自己是不是做錯了什麼。幸好老公一直在身邊鼓勵我，陪著我度過低潮，也讓我有勇氣繼續嘗試」，現在如願懷上二胎，陳瑋薇感謝自己的勇敢，也感謝家人一路的陪伴，讓自己有力量走到這裡。

▲▼陳瑋薇喜懷二胎，全家人滿心期待新生命的到來。（圖／本人提供）

▲陳瑋薇懷胎過程相當辛苦。（圖／本人提供）

陳瑋薇剛懷上二寶前迎來公視新節目的拍攝，和八弟（蕭志瑋）一起主持生活美學節目，剛懷胎的陳瑋薇因為不想影響製作時程，還是照常錄影，沒想到連續3天每天都走了一萬多步，還著團隊去爬山，錄影過程中還不慎滑倒，陳瑋瑋隔天趕緊去醫院檢查，「我當時真的很緊張，幸好寶寶沒事，醫生還說他很堅強」。

▲▼陳瑋薇喜懷二胎，全家人滿心期待新生命的到來。（圖／本人提供）

▲陳瑋薇育有1子，再求子一年半終於盼得二寶到來。（圖／本人提供）

現在懷胎四個月的陳瑋薇滿心期待二寶，現在的她懷孕進入穩定期，吃得好、睡得好，還被醫生還開玩笑說：「妳的體質很適合懷孕呢！」除了家庭育兒，陳瑋薇一直以來都很關心育兒、幼教相關的議題，未來希望能在自己的生活美學節目裡，帶入更多母嬰相關的內容，希望能結合專業和個人經驗，為更多媽媽提供幫助，也希望透過這樣的方式，為社會帶來更多正向影響。

 

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陳瑋薇, 金鐘女主持, 懷孕

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