粉絲深情告白「等了你20年」　李岳演出遇3鐵粉險淚崩

記者許逸群／台北報導

台灣規模最大的音樂祭「大港開唱」，於 3/29、30 一連兩天在高雄駁二藝術特區舉行，藝人李岳首次站上台灣規模最大的音樂祭「大港開唱」舞台表演，這一次大港開唱事前為了要排小公視《妖果動一動》的新歌走位，還特地安排了高雄在地的年輕人與李岳同台表演，沒想到卻發生了「舞台擦撞事件」。

▲藝人李岳首次站上大港開唱舞台表演。（圖／小公視提供）

李岳分享，因為這次在正式演出之前，與高雄的表演者彼此都沒有見到面，再加上這次在舞台上很緊湊，要帶起氣氛以及記很多資訊，一個不小心竟然在表演中「凸槌」，一時分神走位竟然撞到兩個年輕表演者，好險沒有影響到表演進行，但事後讓他緊張直呼：「一次撞兩個！下台之後真的好想下跪道歉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝人李岳演出後遇到超資深的粉絲。（圖／李岳提供）

另外，李岳還分享了這次大港開唱的暖心故事。在活動結束後，有三個讓她印象深刻的粉絲，其中一個拿著「逆女」的封面，一個是以前「元氣G-boys 」，另一個則是拿「我的秘密花園」的DVD封面，三名鐵粉都拿著差不多20年前的作品來找他簽名，讓他差點當場落淚，還有粉絲深情告白：「等了你20年。」

這次大港開唱甚至還有熱情阿伯全程坐在台下力挺，李岳也不忘帶動氣氛，讓現場尖叫聲不間斷。他期待未來能夠多參與一些年輕人的活動，持續被這樣的熱情感動，也期待跟所有看他節目長大的年輕人，有跨越25年時空的再次相遇。