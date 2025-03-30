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金秀賢公司疑施壓封口！　雪莉哥發文嗆「下男子」

記者張筱涵／綜合報導

南韓已故女星雪莉2017年出演電影《Real》後陷入巨大心理壓力，近期更因雪莉哥哥的爆料掀起舊案重提。繼日前指控金秀賢與導演李沙朗（現為金秀賢公司代表，也是金秀賢表哥）在拍攝《Real》期間強迫妹妹拍攝裸露床戲後，雪莉親哥今（30日）上午再度發文，疑似指控金秀賢意圖透過母親對自己施壓噤聲，怒火再起。

▲▼雪莉哥哥。（圖／翻攝自Instagram）

▲雪莉哥哥發文。（圖／翻攝自Instagram）

雪莉哥哥今日清晨在社群平台寫下：「不跟我談，反而去跟媽媽打小報告，這樣很爽嗎？下男子（하남자，意指懦夫）東西。」接著更直接開罵：「48小時內想出來的辦法是打電話透過我們媽媽讓我閉嘴？這是在證明你是XX白癡吧。」

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這篇貼文一出，再次引爆網路輿論。外界解讀雪莉哥哥是在回應金秀賢方面的「低調處理」手段，認為對方可能嘗試透過家族關係來中止其發聲。而「下男子（하남자）」一詞在韓文中屬於對男性的貶低用語，顯示雪莉哥哥情緒強烈。

▲雪莉哥哥發文。（圖／翻攝自IG、NAVER）

▲雪莉2017年參演《Real》。（圖／翻攝自NAVER）

事件起因於金賽綸爆出與金秀賢的過往戀情，進而引發影迷與媒體關注《Real》當年拍攝過程的種種爭議。雪莉家屬表示，雪莉當年並不知情該片床戲的具體安排，拍攝現場壓力沉重、溝通空間不足，造成她身心極度受創，甚至在片後表示「再也不想拍電影」，並接受精神治療。如今家屬質疑，該決策是否為金秀賢與其表哥李沙朗所定。

對此，金秀賢所屬公司僅簡短表示「正在確認中」，被外界質疑為拖延時間的公關手段，也因李沙朗本身為該片導演及現任公司代表，使風波更加敏感。

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金秀賢, 雪莉, 李沙朗

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