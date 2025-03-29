唐禹哲難得PO父子同框照！3歲兒背影超萌 千人被融化：跟你一樣帥

記者潘慧中／綜合報導

唐禹哲（DT）2023年向女友蘇小軒求婚成功後，不只越愛越大方，近日更難得在社群網站分享3歲兒子的超萌背影照，父子同框的畫面至今已吸引上千人按讚、留言直誇：「跟爸爸一樣背影和後腦杓都是帥的」、「小DT背影好酷啊」、「根本小大人。」

▲唐禹哲難得曝光父子合照。（圖／翻攝自Instagram／dt_0902）



照片中，可以看到唐禹哲的3歲兒子穿著一件印有「東京」字樣的黑色T恤，搭配牛仔褲和運動鞋，雙手背在身後似乎正全神貫注地欣賞眼前這台夢幻跑車，宛如小大人的模樣，不禁令人露出姨母笑。

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▲▼唐禹哲兒子走路將手背在後面超可愛。（圖／翻攝自Instagram／dt_0902）



更溫馨的是，唐禹哲悄悄在Instagram限時動態加碼一張彩蛋照，是他和3歲兒子站在賽車旁的畫面，儘管父子倆背對鏡頭，但他低頭望著孩子的一幕全被拍了下來。

▲▼蘇小軒和唐禹哲育有一個3歲兒子。（圖／翻攝自Instagram／dt_0902）



事實上，唐禹哲的私生活向來低調，為的就是保護家人隱私，後來被周刊拍到當爸的照片後，他也委婉地說：「以後如果想看（老虎符號），我們來跟大家分享，也希望大家祝福。」