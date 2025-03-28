吳念軒綠島燕子洞撿「不明骨骸」　他半夜抓寶可夢…隔天才知是墓地

記者黃庠棻／台北報導

影集《星空下的黑潮島嶼》集結王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等眾多男星現身飆戲，堪稱是2025最MAN台劇。今（28）日該片舉行媒體茶敘，主角王識賢、吳念軒、曾少宗、劉承恩一同現身分享拍戲花絮。

▲劉承恩、吳念軒、王識賢、曾少宗出席《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

《星空下的黑潮島嶼》劇中以吳念軒飾演的「阿貴」視角出發，他分享到綠島拍戲的花絮，坦言在去「燕子洞」拍攝時，都會被當地人提醒「不要去」、「要小心」，雖然拍攝過程中他身體沒有發生靈異現象，但有發現每次要去該地拍攝時，天氣都會陰晴不定。

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▲吳念軒分享拍《星空下的黑潮島嶼》的經歷。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，吳念軒也透露自己進到燕子洞後，有看到不像動物屍體的骨頭，表示「感覺起來像人骨」，被問及看到骨頭的反應，他坦言自己一開始不知道是什麼，所以相當大膽地「拿起來看」，後來被提醒之後才趕緊對著空氣道歉。

▲吳念軒分享拍《星空下的黑潮島嶼》的經歷。（圖／記者黃克翔攝）

此外，劇場出身的演員劉承恩在片中與吳念軒有不少對手戲，他透露自己有一次經過燕子洞附近，剛好在抓寶可夢，當時地標顯示「第十三中隊」，這時他的頭突然痛了起來，經過一個晚上後，到了白天去前一晚經過的地方，才發現該處竟是「一大片墓地」。

▲劉承恩分享拍《星空下的黑潮島嶼》的經歷。（圖／記者黃克翔攝）

於是，劉承恩不顧旁人的勸阻，想用自己的方式解決頭痛問題，他直接走上墓地，對著空氣說道「我們來這邊拍戲，故事就是以你們為主，我希望身為一個演員能幫你們說出當時的故事」，講完他便坐在墓地旁，沒想到過沒多久痛了一整晚的頭就好了，神奇的經歷讓現場的人都相當驚訝。

▲劉承恩分享拍《星空下的黑潮島嶼》的經歷。（圖／記者黃克翔攝）