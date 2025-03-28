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快訊／八點檔女神生了「產後狀態超狂」　喜迎女兒讚老公神隊友　

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星許蓁蓁原是女團ZERO+成員，後來在《天道》飾演驕縱千金，過去演出《我的婆婆怎麽那麼可愛》、《一家團圓》等夯劇，2024年10月一次宣布結婚、懷孕雙重喜訊，稍早她曬出一家三口合照，透露已健康生下寶寶的好消息。

▲▼許蓁蓁深夜宣布結婚。（圖／翻攝自臉書／許蓁蓁）

▲許蓁蓁去年10月宣布結婚。（圖／翻攝自臉書／許蓁蓁）

許蓁蓁今（28）日在社群網站上發文，寫下「家人和好友的陪伴下，小珍珠健康地出生了，感謝我的神隊友老公，能和你一起體驗這個新的旅程，我覺得非常幸福，雖然懷孕期間身體很累、各種不方便，但這一路心情都很好」。

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▲許蓁蓁順利產下女兒。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）

▲許蓁蓁順利產下女兒。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）

不僅如此，許蓁蓁更大方放閃老公「你讓我很開心，常常覺得自己真是選對人了，也謝謝可愛的女兒選擇了我們當妳的父母，雖然現在大家都很不上手、但沒關係我們可以一起努力～」她也公開一家三口的合照，女兒的側臉與小腳腳入鏡，模樣相當可愛。

▲許蓁蓁順利產下女兒。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）

▲許蓁蓁順利產下女兒。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）

此外，許蓁蓁順產女兒的貼文公開後，也湧入許多演藝圈好友祝福，方馨寫下「生了！怎麼默默時間就到了！恭喜」、屈中恆老婆Vicky留言「恭喜」，而她生產後的素顏狀態也引起網友關注，紛紛直呼「氣色也太好」，引起熱議。

▲許蓁蓁順利產下女兒。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）

▲許蓁蓁順利產下女兒。（圖／翻攝自許蓁蓁IG）

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