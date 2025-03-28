4年前片場開槍誤殺！亞歷鮑德溫《Rust》終於定檔「預告片曝光」

記者劉宛欣／綜合報導

電影《Rust》在2021年拍攝期間發生槍擊事件，造成該片攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）中彈死亡，開槍誤射的演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）被以殺人罪起訴，官司纏鬥3年多的時間於2024年落幕，他最終擺脫了罪名。該片近日釋出正式預告片，宣布將於5月2日上映。

▲《Rust》確定上映日期。（圖／翻攝自預告）

《Rust》由亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）主演，採取院線與串流平台同步推出的形式。值得一提的是，根據與已故攝影指導哈里娜哈欽斯家屬的和解協議，原製作人不會從電影中獲利，而收益將分配給哈欽斯的丈夫與兒子。

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亞歷鮑德溫2021年在拍攝電影《Rust》期間，拿了一把道具槍進行彩排拍攝，怎料道具槍中卻被裝有實彈，意外擦槍走火射殺哈里娜哈欽斯，現場的導演兼編劇喬爾蘇扎（Joel Souza）也被射中肩膀受重傷，事件震驚全球，隨後他被以過失殺人罪起訴，但進入庭審階段前，法官認為檢警隱瞞鮑德溫誤殺哈欽斯的實彈來源相關證據，屬不當行為，最終決定駁回過失殺人指控。

▲亞歷鮑德溫擺脫殺人罪名。（圖／翻攝自預告）

此外，檢方無法再次起訴亞歷鮑德溫，他因此擺脫了殺人罪名，整起事件經過三年才塵埃落定，當得知結果那刻，亞歷鮑德溫當庭落淚，先向兩名律師致謝，接著轉身擁抱同樣在哭泣的妻子希拉莉亞，兩人緊緊相擁12秒。